Конкурс песни и пляски: Кто заработал на гостях Евровидения?

Организаторам пришлось продавать билеты со скидкой до 80%, единицы воспользовались услугами экскурсионных бюро и ресторанов в центральной части города. Больше всего европейцев заметили в гостиницах, хостелах и съемных квартирах, собственники которых существенно не повышали цены.

Те, кто планировал неплохо навариться на иностранцах, остались без клиентов.

Те, кто планировал неплохо навариться на иностранцах, остались без клиентов.

Иностранные наблюдатели, СМИ и первые лица Украины позитивно оценили проведение Евровидения в Киеве. По данным Киевской администрации, на мероприятия прибыло около 60 тыс. человек, из которых 20 тыс. — иностранные туристы. Все они без проблем могли попасть на песенные шоу.

Организаторы Евровидения утверждают, что на все девять концертов — репетиции, полуфиналы и финал — продано было около 64 тыс. билетов, что превысило прогнозируемые результаты.

Ситуация с билетами

Билеты на самый известный песенный конкурс Европы поступили в продажу только в середине февраля, что вызвало негодование у организаторов. Например, в столице Швеции Стокгольме, которая принимала конкурс годом раньше, места можно было выбрать еще осенью. Медлительность в Украине была связана с выбором билетного оператора, которым стал Concert.ua.

Старт продаж, на который выставили билеты на финал и несколько репетиций, превысил все ожидания. Места были раскуплены в течение первых 15−20 минут, а билеты можно было приобрести у перекупщиков по цене вдвое выше номинала.

Но ближе к весне ситуация кардинальным образом изменилась, и новые партии билетов уже не пользовались былой популярностью. Репетиции прошли при неполных залах, а по подсчетам 112.ua, около 1 тыс. свободных мест было на двух телевизионных полуфиналах.

Подстегнуть спрос организаторы — Национальная общественная телекомпания Украины — решили за счет скидок, размер которых достигал 80%. Например, купить любой билет на второй телевизионный полуфинал, который проходил 11 мая, можно было за 499 грн. Продать билеты не могли и перекупщики, которые разместили десятки объявлений на профильных сайтах.

«Желающих нет, я уже снижал цену вдвое. Судя по всему, сегодня придется пойти на финальный концерт самому», — иронизирует перекупщик Андрей, который предлагает два билета на финал за 2,5 тыс. грн каждый.

Иностранцы оказались экономными

Украинский бизнес рассчитывал неплохо заработать на песенном конкурсе. По подсчетам Киевской администрации, за все время проведения праздничного мероприятия в нашей стране потрачено около 17 млн евро. Кто же заработал на туристах?

«У меня была всего одна экскурсия с иностранными гостями», — признается экскурсовод, представившаяся Ольгой.

«Я немного разочарована, поскольку очень активно готовилась к приезду иностранцев, подтягивала английский и разрабатывала новые маршруты. Надеюсь, количество зарубежных туристов будет увеличиваться, и все мои наработки пригодятся», — сообщила она.