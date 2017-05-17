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11:46 (мск), источник: 112.ua

Конкурс песни и пляски: Кто заработал на гостях Евровидения?

Песенный конкурс «Евровидение» получил хвалебные отзывы и привлек в Киев около 60 тыс. путешественников. Но заработать на конкурсе удалось немногим.

Источник: 112.ua

Организаторам пришлось продавать билеты со скидкой до 80%, единицы воспользовались услугами экскурсионных бюро и ресторанов в центральной части города. Больше всего европейцев заметили в гостиницах, хостелах и съемных квартирах, собственники которых существенно не повышали цены.

Те, кто планировал неплохо навариться на иностранцах, остались без клиентов.

Иностранные наблюдатели, СМИ и первые лица Украины позитивно оценили проведение Евровидения в Киеве. По данным Киевской администрации, на мероприятия прибыло около 60 тыс. человек, из которых 20 тыс. — иностранные туристы. Все они без проблем могли попасть на песенные шоу.

Организаторы Евровидения утверждают, что на все девять концертов — репетиции, полуфиналы и финал — продано было около 64 тыс. билетов, что превысило прогнозируемые результаты.

Ситуация с билетами

Билеты на самый известный песенный конкурс Европы поступили в продажу только в середине февраля, что вызвало негодование у организаторов. Например, в столице Швеции Стокгольме, которая принимала конкурс годом раньше, места можно было выбрать еще осенью. Медлительность в Украине была связана с выбором билетного оператора, которым стал Concert.ua.

Старт продаж, на который выставили билеты на финал и несколько репетиций, превысил все ожидания. Места были раскуплены в течение первых 15−20 минут, а билеты можно было приобрести у перекупщиков по цене вдвое выше номинала.

Но ближе к весне ситуация кардинальным образом изменилась, и новые партии билетов уже не пользовались былой популярностью. Репетиции прошли при неполных залах, а по подсчетам 112.ua, около 1 тыс. свободных мест было на двух телевизионных полуфиналах.

Подстегнуть спрос организаторы — Национальная общественная телекомпания Украины — решили за счет скидок, размер которых достигал 80%. Например, купить любой билет на второй телевизионный полуфинал, который проходил 11 мая, можно было за 499 грн. Продать билеты не могли и перекупщики, которые разместили десятки объявлений на профильных сайтах.

«Желающих нет, я уже снижал цену вдвое. Судя по всему, сегодня придется пойти на финальный концерт самому», — иронизирует перекупщик Андрей, который предлагает два билета на финал за 2,5 тыс. грн каждый.

Иностранцы оказались экономными

Украинский бизнес рассчитывал неплохо заработать на песенном конкурсе. По подсчетам Киевской администрации, за все время проведения праздничного мероприятия в нашей стране потрачено около 17 млн евро. Кто же заработал на туристах?

«У меня была всего одна экскурсия с иностранными гостями», — признается экскурсовод, представившаяся Ольгой.

«Я немного разочарована, поскольку очень активно готовилась к приезду иностранцев, подтягивала английский и разрабатывала новые маршруты. Надеюсь, количество зарубежных туристов будет увеличиваться, и все мои наработки пригодятся», — сообщила она.

Почитатели Евровидения не принесли значительной прибыли и рестораторам.

Коммерческий директор сети «Мировая карта» («Мимино», Marrakesh, GoldenGatePub, «Шинок» и пр.) Виталий Шадчнев говорит, что за все время проведения конкурса иностранцы забронировали три-четыре столика в одном из заведений сети.

«Мы не уверены, что они были гостями песенного конкурса», — уточняет он. Во время майских праздников, рассказывает Шадчнев, посещаемость оказалась в три раза ниже по сравнению со среднестатистическим периодом.

На период проведения конкурса около 80% гостиничных номеров были забронированы, сообщили в Киевской администрации. Найти свободное место в хостелах, которые подняли расценки на 40−100%, было практически нереально.

«Иностранцы бронировали недорогие квартиры», — подчеркивает вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.

Например, на Харьковском массиве трехкомнатную квартиру можно было арендовать за 15 евро в сутки, а на Крещатике — за 50. Некоторые владельцы квартир возле ст. м. «Левобережная» попытались сдать их в аренду по 100 евро и остались без клиентов. Иностранцы оказались экономными.

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