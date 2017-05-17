Новый проект застройки правобережной набережной обсудят с красноярцами

В Красноярске сегодня пройдут публичные слушания по застройке района около 4 моста.

Красноярцев приглашают обсудить застройку района площадью 45,28 га, расположенного в районе 4 моста через Енисей, рядом со строящейся «Ареной Платинум». Бывшую промзону ДОКа и лесоперевалочной базы ждут большие изменения: ее планируют разделить на три условных квартала, один из которых полностью займет спорткомплекс, во втором планируется построить несколько жилых домов и торгово-развлекательный центр с большой парковкой. Самый маленький третий квартал будет расположен рядом с ул. Свердловская и его займут технические здания по обслуживанию автомобилей.

Небольшой переулок Уральский должен стать «широтной районной магистралью», по которой запустят автобусы. Позднее именно на нее будет выходить развязка с 4 моста. Набережную вдоль Енисея благоустроят и оставят пешеходной. Новый район планируется соединить с ул. Ключевской надземным переходом.

Отметим, действующий проект этого участка утвердили осенью 2016 года. Однако к весне он претерпел изменения: из него исключили гостиницу на 150 мест.

Публичное обсуждение пройдут сегодня в 18:00 в здании администрации города (Карла Маркса, 95, 3 этаж, зал заседаний № 303.

Письменные предложения и замечания по проекту можно подать до 22 мая включительно в единую канцелярию мэрии по адресу: Красноярск, ул. Карла Маркса, 95, 2 этаж (единая канцелярия), справки по телефону (391) 226−19−41.