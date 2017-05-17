Свыше 100 млн рублей выделят на завершение реконструкции парка Гагарина в Хабаровске
Третья очередь реконструкции парка Гагарина может начаться в этом году.
Третья очередь реконструкции парка Гагарина может начаться в этом году.
Сейчас соответствующий проект проходит экологическую экспертизу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».
Планируется, что в парке проведут работы по озеленению, укладку пешеходных дорожек и разметку велодорожек, организуют парковки. Также там собираются установить фонтан и
Напомним, первая и вторая очередь реконструированного парка имени Гагарина были сданы в сентябре 2016 года.