Свыше 100 млн рублей выделят на завершение реконструкции парка Гагарина в Хабаровске

Сейчас соответствующий проект проходит экологическую экспертизу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Планируется, что в парке проведут работы по озеленению, укладку пешеходных дорожек и разметку велодорожек, организуют парковки. Также там собираются установить фонтан и памятник-ракету. На эти цели из бюджета выделено около 110 миллионов рублей.

Напомним, первая и вторая очередь реконструированного парка имени Гагарина были сданы в сентябре 2016 года.