Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Туристов предупредили о террористической угрозе на двух курортах
Часть россиян могут лишить права выезда за границу
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
В московских загсах запретили живую музыку и лепестки цветовВступить в брак в столице теперь можно только под фонограмму
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
«Посадят или уничтожат»: эксперт о судьбе Порошенко через год
Невестку Порошенко призвали сжечь паспорт
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Волочкова впервые за много лет решилась на смену образа - СМИ
СМИ: похудевшая Максакова пришла на Евровидение
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12«Евровидение-2017»
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11:39 (мск), источник: AmurMedia.ru

Частные дворы Хабаровска спасут от мусора

Городское «Спецавтохозяйство» приступило к проведению эксперимента.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 17 мая, AmurMedia.

От мусорных терриконов Хабаровск избавят индивидуальные контейнеры. Точнее, речь идет о спасении частного сектора дальневосточной столицы, некоторые улицы и переулки которого на сегодняшний день представляют собой настоящие свалки, превосходящие друг друга высотой и площадью, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Как рассказал начальник отдела эксплуатации АО «Спецавтохозяйство» Константин Балушкин, «мусорный» вопрос в городе стоит как никогда остро. Главная причина возникновения огромных помоек кроется в том, что индивидуальные предприниматели не желают заключать договоры на вывоз мусора. Они попросту сваливают его там, где им это удобно, и где есть вероятность остаться незамеченными — на контейнерные площадки частного сектора, жители которого, нужно отметить, также не торопятся подписывать соглашения об утилизации своих бытовых отходов.

«Ежедневно нам приходится привлекать свою и дополнительную технику для разбора и вывоза этих завалов. Предприятие несет просто огромные убытки — до 30 млн рублей в год: в такую сумму обходится расчистка территорий частного сектора. Договоры на вывоз твердых бытовых отходов с нами заключили лишь около 18% домовладельцев-частников, хотя ежемесячная плата за чистоту не столь уж и высока — порядка 77 рублей в месяц с каждого подворья», — сказал он.

В мусоре утопают улицы Оборская, Черниговская, Приморская и ряд других. На ликвидацию только одной из огромных свалок, которыми они изобилуют, требуется два грузовика и несколько часов работы бригады мусорщиков. Большую часть отходов они вынуждены разгребать вручную, так как мусоровозы просто не могут сразу подъехать к контейнерной площадке, погребенной под хламом.

На днях «Спецавтохозяйство» приступило к проведению эксперимента. Уже закуплено пять сотен 120-литровых индивидуальных пластиковых контейнеров, оснащенных крышками и колесами. Их будут выдавать владельцам частных домов при заключении договора на утилизацию ТБО. Разовый вывоз мусора из такого контейнера обойдется домовладельцу в 55 рублей. За отходами к частным домам машины будут приезжать по графику — один или два раза в неделю, по мере заполнения емкостей.

На участках улиц, где установят такие индивидуальные мусоросборники, контейнерные площадки будут ликвидированы — так уже случилось на улице Связной, которая распрощалась с тремя пунктами для массового складирования отходов. Вместо них планируется высадить деревья. Может быть, тогда на улицы и в переулки частного сектора вернется чистота, а вместо зловонных мусорных куч будут благоухать яблони и груши.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Даешь гектар!: шаг третий - самостоятельно нарезаем участок и подаем заявление
ABC: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать самолет
Сборная России удаляется в Париж: итоги группового этапа ЧМХ
Южная Корея может отправить комплекс ПРО THAAD обратно в США
Названа причина взрыва газа в доме в Волгограде
Самый дорогой участок земли в мире продали в Гонконге
Мошенники обналичили половину выплат по ОСАГО
Конгрессмены призвали провести расследование в отношении Трампа
Спорт
Плохой лед и «Золушка» из Латвии: на ЧМХ завершен групповой этап Хорошо на турнире себя проявляют пока североамериканские сборные
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Дженнифер Лопез и Ким Кардашьян на презентации проектов NBC Благодаря участию огромного количества звезд ТВ и шоу-бизнеса презентация превратилась в яркое событие
Недвижимость
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Названы города Европы с самым доступным жильем
Россиянам уже не хватает денег на услуги ЖКХ
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Ирина Дубцова увезла сына из Москвы из-за недуга Певица улетела с ребенком на Мальдивы.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь