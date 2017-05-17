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13:57 (мск), источник: Ежедневник.by

Глава непризнанной ЛНР рассказал, что ведутся переговоры о поставке донбасского угля в Беларусь

Среди возможных покупателей главного ресурса донбасской республики фигурируют также Турция и Китая.

Источник: Ежедневник.by

Об этом глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил в интервью «Известиям».

По его словам, самым большим препятствием в развитии является невозможность целиком реализовывать продукцию, которая производится. Это товары промышленного производства и уголь.

«Мы принимаем все меры, чтобы перестроить производство на другие страны, частично на Россию, но это требует определенного времени и ресурсов, — отметил глава ЛНР. — Мы ведем переговоры с Беларусью, Турцией, Китаем. В первую очередь речь идет о покупке угля. Возникают сложности с вывозом продукции, с оформлением сертификатов. Мы ищем пути решения проблем, уверен, что выход найдем. Здесь тонкая грань между экономикой и политикой. Выход нового игрока на рынок всегда неоднозначно воспринимается другими участниками».

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