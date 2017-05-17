Электросети Севастополя переводят под юрисдикцию России

Российское ООО «Севастопольэнерго» уже получило от ОАО «Энергетическая компания Севастопольэнерго» (зарегистрировано в Киевской области — Ред.) городские сети, — информирует «Коммерсант» со ссылкой на вице-губернатора Севастополя Владимира Базарова.

Он не уточнил объема переданных активов и не смог ответить, были сети выкуплены или отобраны, так как этот вопрос решался «на уровне двух частных компаний».

Сетями Севастополя продолжала руководить украинская «Севастопольэнерго».

В СМИ компанию связывают с депутатом Госдумы Александром Сурковым и президентом ФК ЦСКА Евгением Гинером, которым принадлежит одна из крупнейших в Украине электроэнергетических групп VS Energy.

Регистрация ООО в России — первый шаг по выходу «Россетей» в Крым, считают собеседники издания в отрасли. О таком намерении госхолдинга стало известно в начале февраля.

Группе VS Energy принадлежит восемь энергоснабжающих предприятий, она крупнейший частный игрок на энергетическом рынке в Украине после ДТЭК Рината Ахметова.

VS Energy подконтрольны «Киевоблэнерго», «Ривнеоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Кировоградоблэнерго», «Житомиробленрго», «Одессаоблэнерго», «Черновцыоблэнерго», группа также имеет долю в «Николаевоблэнерго» и «Хмельницкоблэнерго».