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11:50 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Первый собранный в Новосибирске трамвай выйдет на линию в июне

НОВОСИБИРСК, 17 мая, ФедералПресс. В июне по новосибирской трамвайной линии пустят первый трамвай, собранный на российско-белорусском предприятии «БКМ-Сибирь». Об этом рассказал мэр города Анатолий Локоть.

В этом году на заводе «БКМ-Сибирь» будет собрано 10 трамваев, сообщил мэр. Первый из них запустят уже в июне. Чтобы новый транспорт прослужил дольше, предстоит провести также ремонт трамвайных путей.

«У нас большой парк трамваев, но они крайне изношены. Чтобы их заменить, потребуется большой объем бюджетных средств. Для решения этой проблемы в прошлом году мы заключили договор с нашими белорусскими партнерами и создали совместное предприятие для модернизации трамвайных вагонов с заменой кузова. Это позволяет существенно сэкономить бюджетные деньги. Новый вагон российского производства стоит 24−25 миллионов, а импортного — 30. У нас этот комплект обошелся в 18 миллионов рублей», — отметил Локоть.

Сейчас на предприятии обустроены помещения для капитального ремонта уже существующих трамваев, но также уже эксплуатируется стенд для сборки новых трамвайных тележек. В перспективе у предприятия собирать и модернизировать не только трамваи, но и другой городской транспорт.

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