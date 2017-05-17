Стало известно, кто отремонтирует 13 улиц в Омске

Компания «Стройсервис» Якова Вагнера победила в трех торгах и проведёт работы на ул. 5-й Кировской от Кошевого до Талалихина (15 977 885 рублей, снижение на 1% по итогам аукциона), Красноярскому тракту от путепровода на Заозерной до границы города (112 446 207 рублей, снижение на 1%), ул. Авиационной от 22 Декабря до Транссибирской (13 672 835 рублей, снижение на 1%). Таким образом, в портфеле «Стройсервиса», учитывая недавнюю безальтернативную победу в 4 дорожных тендерах, на сегодняшний день 7 контрактов на общую сумму порядка 90 млн рублей.

«Стройтраст» Армана Акопяна взял лоты по ремонту Заозерной от проспекта Королева с учетом путепровода (56 148 816 рублей, снижение на 1%), Госпитальной от 11-й Ремесленной до путепровода (13 741 789 рублей, снижение на 1%).

«Строительная фирма «Континент» Абгара Айрапетяна выиграла торги по ремонту проспекта Королёва от Химиков до Заозерной и от 7-й Дунайской до Красноярского тракта (18 735 310 рублей, снижение на 5%), а также 25-й Северной от 24-й Северной до Красноярского тракта (8 707 847 рублей, снижение на 1%).

Компания «Перспектива» Семена Антушева получила заказы на Сибирский проспект от Новокирпичной до Гашека (9 886 560 рублей, снижение на 8%) и 22 Партсъезда от 1-й Челюскинцев до Раздольной (33 974 366 рублей, снижение на 10,5%).

«РосстройГрупп» Арабо Григоряна выиграл контракт по ул. Волгоградской (72 432 514 рублей, снижение на 1%). Помимо этого, проведет работы на круговой развязке у Ленинградского моста (76 974 004 рублей, снижение на 1%). Таким образом, компания пока имеет самый «денежный» объем контрактов — 149,4 млн рублей.

По одному аукциону выиграли областное ДРСУ-2 и СПК «Дорстрой» (гендиректор и владелец — Нвер Авеян). Первая фирма отремонтирует ул. 22 Декабря от Полярной до Исилькульского тракта (19 867 133 рублей), причем предприятие показало самое больше снижение среди прошедших тендеров — 13 процентов. «Дорстрой» возьмется за ул. Гашека от Машиностроительной до Сибирского проспекта (16 224 176 рублей, снижение на 8,5%).

Отметим, победители оказались почти все именно теми, которых прогнозировал «СуперОмск» ранее. Исключение — один из прежних королей госзаказа «Сибирский региональный союз» Арамика Григоряна, который пока похвастаться успехами не может.

Итоги остальных полутора десятков аукционов ожидаются 18 и 25 мая.