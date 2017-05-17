Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Треть россиян не доверяет врачам
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
«Посадят или уничтожат»: экс-депутат о судьбе Порошенко через год
Невестку Порошенко призвали сжечь паспорт
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
"Спасибо за счастье": Воля благодарит Утяшеву за дочь
СМИ: Волочкова восхитила фанатов сменой прически
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
860 лет назад родился Cид Вишес
12:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Банк России запустит портал по финансовой грамотности

Банк России намерен к осени запустить портал по финансовой грамотности. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на III Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения граждан.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, по ее словам, ЦБ вместе с министерством образования разрабатывает пособия и учебники по финграмотности, а также ведет работу с социально уязвимыми слоями населения.

Читайте также
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт

Центробанк работает над повышением финансовой грамотности населения уже несколько лет, чтобы помочь гражданам защититься от мошенников, а также лучше ориентироваться в существующих финансовых продуктах. В прошлом году в ЦБ поступило 110 тысяч жалоб на кредитные организации.

Примерно четверть обращений касаются исполнения обязательств по кредитным договорам: реструктуризации, внесения изменений, продления сроков кредита и изменения валюты займов. По сравнению с 2015 годом жаловаться на банки стали меньше: тогда их было 180 тысяч.

Комментарии
2
xo ppy
"чтобы помочь гражданам защититься от мошенников".Вот ведь напасть то-мошенники!.А для чего нам нужны те кто обязаны не допускать этого по долгу службы?Или у нас каждый сам за себя?Обманули-да и х.. с тобой...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
ПУМА
У нас ЦБ существует, видимо, для того, чтобы рассказывать о новых методах кражи с банковских карт! Только РАССКАЗЫВАТЬ, а не воспрепятствовать этим кражам !!!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
2×2=5: о финансовой и юридической грамотности россиян
25 января© Ньюстюб
Порошенко поймали на лжи
Совет Европы вступился за российские интернет-ресурсы на Украине
Сборная России удаляется в Париж: итоги группового этапа ЧМХ
Названа причина взрыва газа в доме в Волгограде
Мошенники обналичили половину выплат по ОСАГО
Японская принцесса лишится титула из-за жениха
В России могут запретить показ распития алкоголя по телевидению
Спорт
Плохой лед и «Золушка» из Латвии: на ЧМХ завершен групповой этап Хорошо на турнире себя проявляют пока североамериканские сборные
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Дженнифер Лопез и Ким Кардашьян на презентации проектов NBC Благодаря участию огромного количества звезд ТВ и шоу-бизнеса презентация превратилась в яркое событие
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Ирина Дубцова увезла сына из Москвы из-за недуга Певица улетела с ребенком на Мальдивы.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь