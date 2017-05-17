Новые рабочие поселки появятся в Приморье

По словам генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентина Тимакова, уже три предприятия — Амурский завод металлоконструкций, RFP, Алдан-золото — выразили интерес к формированию таких поселений.

Напомним, с 1 февраля 2017 года получить свой «дальневосточный гектар» может каждый гражданин нашей страны. По последним данным, за весь период реализации программы поступило почти 90 тысяч заявок на «дальневосточные гектары». Выдано более 16 тысяч земельных участков.

Михаил Грач.