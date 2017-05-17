Жизнь на севере Хабаровского края станет сытнее на 20%?
Правительство региона увеличило перечень субсидируемых продуктов питания для северян.
Правительство региона увеличило перечень субсидируемых продуктов питания для северян.
В Хабаровском крае расширен перечень продуктов питания, поставляемых в северные территории региона. Речь идет о районах, с которыми нет постоянного круглогодичного транспортного сообщения, передает корреспондент ИА REGNUM.
В комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края сообщили, что, учитывая большую социальную значимость этих продуктов, уровень господдержки по их доставке увеличен на 20%, — сообщил председатель комитета Николай Крецу.
Субсидирование доставки продовольствия в северные районы власти региона ведут с 2012 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии население не очень довольно результатом господдержки. Жители отдаленных районов недоумевают, почему в частных магазинах, которые субсидирования не получают, продукты дешевле, чем те, что завозит субсидируемая из бюджета компания «Якутоптторг». Предприятие создано для повышения качества жизни населения. Однако уже сегодня депутаты называют его деятельность «нерациональной».