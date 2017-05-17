Жизнь на севере Хабаровского края станет сытнее на 20%?

В Хабаровском крае расширен перечень продуктов питания, поставляемых в северные территории региона. Речь идет о районах, с которыми нет постоянного круглогодичного транспортного сообщения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский и Охотский районы к традиционно субсидируемым продуктам питания, таким как мука, сахар, детское питание, сухое молоко и яблоки, получат еще пять наименований. Это рис, гречка, масло растительное, масло сливочное, макаронные изделия. Теперь доставку и этих продовольственных товаров предпринимателям компенсирует краевое правительство. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 20,3 млн рублей.

В комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края сообщили, что, учитывая большую социальную значимость этих продуктов, уровень господдержки по их доставке увеличен на 20%, — сообщил председатель комитета Николай Крецу.

Субсидирование доставки продовольствия в северные районы власти региона ведут с 2012 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии население не очень довольно результатом господдержки. Жители отдаленных районов недоумевают, почему в частных магазинах, которые субсидирования не получают, продукты дешевле, чем те, что завозит субсидируемая из бюджета компания «Якутоптторг». Предприятие создано для повышения качества жизни населения. Однако уже сегодня депутаты называют его деятельность «нерациональной».