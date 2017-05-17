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11:39 (мск), источник: Новости Перми

Строительство зоопарка проконтролирует межведомственная рабочая группа

Краевое правительство приняло решение о создании межведомственной рабочей группы по строительству и дальнейшей эксплуатации зоопарка.

В состав межведомственной рабочей группы войдут представители всех заинтересованных сторон: краевого правительства, городской администрации, управления капитального строительства и самого зоопарка. Основная задача группы -решение рабочих вопросов и возможных конфликтов при строительстве нового объекта. Контроль за работой группы будет осуществлять Министерство строительства и ЖКХ Пермского края.

Напомним, что глава региона Максим Решетников проинспектировал строительную площадку нового зоопарка в начале этой недели и поручил увеличить темпы строительства.

«Создание межведомственной рабочей группы позволит решать вопросы, возникающие в процессе строительства и дальнейшей эксплуатации нового зоопарка, максимально оперативно», — подчеркнул глава региона.

Отметим, что первую очередь зоопарка планируется открыть весной 2018 года.

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Строительство зоопарка проконтролирует межведомственная рабочая группа
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