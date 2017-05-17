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15:51 (мск), источник: АиФ Калининград

Контрафактные товары с символикой ЧМ-18 пытались ввезти в Калининград

Контрафактные товары с символикой ЧМ-18 пытались ввезти в Калининград. Однако попытку провоза пресекли сотрудники областной таможни.

Товар на таможенный пост в Балтийске прибыл из Китая. Среди других грузов, сотрудники таможни нашли партию настольных игр «Футбол» (всего 120 штук), на упаковках которых присутствовала эмблема Чемпионата мира по футболу 2018 — стилизованный кубок ФИФА, сходный с зарегистрированным товарным знаком, правообладателем которого является международная федерация футбольных ассоциаций.

Калининградская областная таможня направила запрос правообладателю. Выяснилось, что изображение эмблемы использовалось незаконно. По решению суда товар был признан контрафактным. Его конфискуют, а получатель заплатит денежный штраф в размере 50 тысяч рублей.

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