БТА Банк выдал кредит почти на 5 млрд. тенге под залог скоропортящихся продуктов

Особое внимание вызывает эпизод, связанный с хищением 4,8 миллиардов тенге через офшорную компанию «Klostrade Financial Group LTD».

Как и прежде, местом регистрации заемщика выступали Сейшельские острова. При этом директором компании-однодневки значился некий Джефри Тэйлор. Номинальные руководители офшорных компаний, как правило, никогда не посещали Казахстан, более того сотрудники БТА Банка их никогда не видели. Подготовкой необходимых для кредитования компании «Klostrade Financial Group LTD» документов занимались сотрудники УКБ № 6.

В предыдущих судебных заседаниях неоднократно отмечалось, что данное подразделение было подконтрольно лично Аблязову. Одной из основных задач УКБ № 6 являлась регистрация в офшорах по указанию Мухтара Аблязова компаний-однодневок для получения в БТА Банке беспрепятственных кредитов.