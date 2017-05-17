БТА Банк выдал кредит почти на 5 млрд. тенге под залог скоропортящихся продуктов

Особое внимание вызывает эпизод, связанный с хищением 4,8 миллиардов тенге через офшорную компанию «Klostrade Financial Group LTD».
Как и прежде, местом регистрации заемщика выступали Сейшельские острова. При этом директором компании-однодневки значился некий Джефри Тэйлор. Номинальные руководители офшорных компаний, как правило, никогда не посещали Казахстан, более того сотрудники БТА Банка их никогда не видели. Подготовкой необходимых для кредитования компании «Klostrade Financial Group LTD» документов занимались сотрудники УКБ № 6.
В предыдущих судебных заседаниях неоднократно отмечалось, что данное подразделение было подконтрольно лично Аблязову. Одной из основных задач УКБ № 6 являлась регистрация в офшорах по указанию Мухтара Аблязова компаний-однодневок для получения в БТА Банке беспрепятственных кредитов.
По словам ранее допрошенных свидетелей, для придания видимости коммерческой деятельности аффилированные компании заключали договора с другими подконтрольными Аблязову фирмами-однодневками на приобретение различных товаров.
Фактически никакая закупка товаров не производилась, а фиктивные контракты были необходимы для обоснования получения кредитов.
«В период 2008 года “Klostrade Financial Group LTD” неоднократно обращалось в Банк за получением кредитных средств. В качестве целей использования денег значилось исполнение обязательств по заключенным контрактам», — сообщил государственный обвинитель.
Примечательно, что с выбором предмета контрактов особо не утруждались. Их поставщиками выступали другие подконтрольные Аблязову компании. На это раз товар в виде соевых культур и других скоропортящихся продуктов должны были поставить «Noble Resources», «Bunge SA». Но как оказалось на деле, ни товар, ни кредитные деньги, полученные в БТА Банке для его покупки, в Казахстан так и не поступили.
«В нарушение требований внутрибанковских нормативных документов, отсутствии надлежащего залогового обеспечения кредитным комитетом БТА Банка было организовано принятие незаконного положительного решения об открытии данного аккредитива», — продолжил прокурор.
В общей сложности данная схема позволила Аблязову и его сообщникам обогатиться на 4,8 миллиардов тенге.