Доход главы новосибирского избиркома вырос в пять раз

Доход председателя избирательной комиссии Новосибирской области Ольги Благо за год вырос почти в пять раз. В 2016 г. она задекларировала доход в 15,3 млн рублей.

Согласно опубликованным на сайте комиссии сведениям, декларированный годовой доход сложился в том числе от продажи земельных участков и жилого дома. В 2015 г. ее доход составлял 3,3 млн рублей.

По данным из декларации Ольги Благо за 2016 г., у нее в индивидуальной собственности была квартира 35,7 кв м и автомобиль Skoda Yeti. Еще две квартиры (45,2 кв м и 56,9 кв м), а также машино-место находились у Благо в пользовании.

Заместитель главы облизбиркома Надежда Маринкевич задекларировала по итогам 2016 г. 2,6 млн рублей.