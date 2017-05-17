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12:05 (мск), источник: Om1.ru

Жильцам разрушающегося дома на 50 лет Профсоюзов предоставили гостиницу

После обвала части кладки кирпичной хрущевки в Советском округе Омска проживание в ней оказалось опасным.

Источник: Om1.ru

Как ранее сообщал портал Om1.ru, 11 мая неожиданно начал разрушаться парапет на пятом этаже многоквартирного дома вместе со стеной, а внутри — посыпалась штукатурка, покосились окна. Жильцам пришлось провести ночь в подогнанном автобусе. Позже стало ясно, что пострадали только две квартиры верхнего этажа. Омичам, которые в них проживали, пообещали временное жилье, остальные вернулись в свои квартиры.

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Подробности того, что делается для решения сложившейся ситуации, рассказала сегодня, 17 мая, директор департамента жилищной политики Светлана Шенфельд. Главное, что отметила чиновница, — каждый собственник несет «бремя своей ответственности», что прописано в законодательстве. Тем более что дом не является аварийным.

Светлана Шенфельд, директор департамента жилищной политики администрации Омска:

 — В этом доме только одна муниципальная квартира. В законодательстве прописано, что собственник несет бремя содержания своей собственности. В этом доме планировался в прошлом году ремонт крыши. Но было принято решение провести полностью ремонт дома, и поэтому его перенесли на 2018 год. Граждане, о которых идет речь, приобрели квартиры в этом доме 1,5−2 и 3 года назад. То есть они видели, в какой дом въезжают. Когда случилось ЧП, встал вопрос — за чей счет праздник?

Спикер сообщала, что по итогам осмотра дома экспертами было решено провести капремонт только там, где проявилось разрушение. Но понимая, в каком состоянии находятся жильцы этих двух квартир, какую опасность представляет проживание в них, мэрия предоставила собственникам два номера в гостинице «Иртыш» на пять суток начиная с выходных. Одна жилица, поблагодарив, отказалась от предложения, найдя жилье ближе к работе, а другая — согласилась и сейчас находится в отеле.

 — Дело в том, что происшествие коснулось, по сути, только двух квартир, а весь остальной дом как бы отношения к ним не имеет. Понятно что остальным собственникам трудно будет пойти на то, чтобы сброситься на ремонт, на обследование, каждый считает свой бюджет. Исходя из обстоятельств, этому дому в исключительном порядке из бюджета будет оказана помощь, выделены средства на содействие. А вообще — это проблема собственников, — подчеркнула Шенфельд.

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