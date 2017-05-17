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14:30 (мск), источник: Actualitati.md

На севере Молдовы зафиксировано два случая африканской чумы свиней

Вспышки заболевания были зарегистрированы в селе Рубленица Сорокского района и селе Братушаны Единецкого района.

Источник: Actualitati.md

По информации пресс-службы национального агентства по безопасности пищевых продуктов, ситуация находится под контролем, ведутся постоянные проверки животных, вирус не распространяется.

С 1 января по 10 мая 2017 года сотрудники молдавской таможни изъяли 1750 кг свинины и продукции из свинины, которую пытались завести из Украины.

Напомним, что впервые вирус на территории нашей страны был зафиксирован в октябре прошлого года в двух селах Дондюшанского района.

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