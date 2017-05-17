На севере Молдовы зафиксировано два случая африканской чумы свиней

По информации пресс-службы национального агентства по безопасности пищевых продуктов, ситуация находится под контролем, ведутся постоянные проверки животных, вирус не распространяется.

С 1 января по 10 мая 2017 года сотрудники молдавской таможни изъяли 1750 кг свинины и продукции из свинины, которую пытались завести из Украины.

Напомним, что впервые вирус на территории нашей страны был зафиксирован в октябре прошлого года в двух селах Дондюшанского района.