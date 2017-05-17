На севере Молдовы зафиксировано два случая африканской чумы свиней
Вспышки заболевания были зарегистрированы в селе Рубленица Сорокского района и селе Братушаны Единецкого района.
Вспышки заболевания были зарегистрированы в селе Рубленица Сорокского района и селе Братушаны Единецкого района.
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С 1 января по 10 мая 2017 года сотрудники молдавской таможни изъяли 1750 кг свинины и продукции из свинины, которую пытались завести из Украины.
Напомним, что впервые вирус на территории нашей страны был зафиксирован в октябре прошлого года в двух селах Дондюшанского района.