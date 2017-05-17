Ценой в 150 миллиардов долларов: Россия открывает для белорусских поставщиков рынок госзакупок

Этот рынок оценивается в 150 млрд долларов, сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Эдвард Матулис.

В прошлом году правительство России приняло постановление, что на общих условиях в российских тендерах могут участвовать только отечественные, то есть российские компании. Данное положение противоречило нормам Евразийского экономического союза, пишет TUT.BY.

«Это постановление некорректно трактовалось российскими госкорпорациями. Они расценивали белорусские товары как зарубежные, и из-за этого наши товары не всегда оказывались конкурентоспособными. Мы провели переговоры с нашими коллегами из Минэкономразвития РФ, и вчера получили ответ, что российским государственным корпорациям разъяснено, что продукция с рынков стран-участниц ЕАЭС должна расцениваться как отечественная», — сказал Матулис.

В случае нарушения этих норм, белорусские компании смогут обжаловать решения российских госкорпораций в суде.

Рынок госзакупок в Беларуси в год составляет около 7 миллиардов долларов, в то время как российский — около 300, причем половину занимают российские госкорпорации.

На высшем уровне Россия официально пригласила белорусские компании участвовать в программах импортозамещения. Это дало предприятиям возможность участия в тендерах на госзакупки на льготных условиях. Но белорусская сторона не раз жаловалась, что не может конкурировать с российскими производителями, так как в России приоритет отдается своей продукции.

«Обеспечен якобы равный доступ. Россияне могут участвовать в белорусских не только в бюджетных госзакупках, но и в коммерческих тендерах. Но у соседей рынок госкорпораций в разы больше, чем рынок госзакупок. А туда на льготных условиях может войти только тот, кто имеет свое представительство в России. А это увеличение цены и снижение конкурентоспособности. Принципиальные решения приняты, но когда спускаешься к исполнению, не всегда все гладко», — объясняла в январе этого года TUT.BY Ольга Политико.

Власти Беларуси не раз заявляли, что необходимо устранять барьеры в торговле с Россией.