Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Реакция Путина на обвинения Трампа в передаче РФ секретов
Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
В московских загсах запретили живую музыку и лепестки цветовВступить в брак в столице теперь можно только под фонограмму
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Названы первые площадки для переселения из хрущевок
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
«Не ответил ни на один вопрос»: СМИ о пресс-конференции Порошенко
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция РФ – СМИ
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
"Это мои девчата": Павел Воля показал Утяшеву с дочкой
СМИ: Волочкова восхитила фанатов сменой прически
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
1080 лет парку Лос-Гласьярес
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
13:54 (мск), источник: Ежедневник.by

Ценой в 150 миллиардов долларов: Россия открывает для белорусских поставщиков рынок госзакупок

Товары белорусского происхождения, работы, услуги, выполняемые, оказываемые белорусскими лицами, смогут участвовать в тендерах госкорпораций России на тех же основаниях, что и российские.

Источник: Ежедневник.by

Этот рынок оценивается в 150 млрд долларов, сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Эдвард Матулис.

В прошлом году правительство России приняло постановление, что на общих условиях в российских тендерах могут участвовать только отечественные, то есть российские компании. Данное положение противоречило нормам Евразийского экономического союза, пишет TUT.BY.

«Это постановление некорректно трактовалось российскими госкорпорациями. Они расценивали белорусские товары как зарубежные, и из-за этого наши товары не всегда оказывались конкурентоспособными. Мы провели переговоры с нашими коллегами из Минэкономразвития РФ, и вчера получили ответ, что российским государственным корпорациям разъяснено, что продукция с рынков стран-участниц ЕАЭС должна расцениваться как отечественная», — сказал Матулис.

В случае нарушения этих норм, белорусские компании смогут обжаловать решения российских госкорпораций в суде.

Рынок госзакупок в Беларуси в год составляет около 7 миллиардов долларов, в то время как российский — около 300, причем половину занимают российские госкорпорации.

На высшем уровне Россия официально пригласила белорусские компании участвовать в программах импортозамещения. Это дало предприятиям возможность участия в тендерах на госзакупки на льготных условиях. Но белорусская сторона не раз жаловалась, что не может конкурировать с российскими производителями, так как в России приоритет отдается своей продукции.

«Обеспечен якобы равный доступ. Россияне могут участвовать в белорусских не только в бюджетных госзакупках, но и в коммерческих тендерах. Но у соседей рынок госкорпораций в разы больше, чем рынок госзакупок. А туда на льготных условиях может войти только тот, кто имеет свое представительство в России. А это увеличение цены и снижение конкурентоспособности. Принципиальные решения приняты, но когда спускаешься к исполнению, не всегда все гладко», — объясняла в январе этого года TUT.BY Ольга Политико.

Власти Беларуси не раз заявляли, что необходимо устранять барьеры в торговле с Россией.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Спаситель» Mart Inn хочет выйти из этого бизнеса
Киев признал, что не сможет закрыть доступ к российским соцсетям
Сборная России удаляется в Париж: итоги группового этапа ЧМХ
Россиян обучат финансовой грамотности
Названа причина взрыва газа в доме в Волгограде
Мошенники обналичили половину выплат по ОСАГО
Японская принцесса лишится титула из-за жениха
В США подрались сторонники и противники Эрдогана (видео)
Спорт
Плохой лед и «Золушка» из Латвии: на ЧМХ завершен групповой этап Хорошо на турнире себя проявляют пока североамериканские сборные
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни» Актриса играет главную роль в новом историческом сериале канала «Россия 1»
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Ирина Дубцова увезла сына из Москвы из-за недуга Певица улетела с ребенком на Мальдивы.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь