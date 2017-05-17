В Воронежской области средняя зарплата учителей достигла 25,2 тыс рублей

Средняя зарплата школьных педагогов в Воронежской области составила 25161 рубль. Это 107,5% от среднего ежемесячного дохода в регионе, сообщил глава областного департамента образования Олег Мосолов на заседании правительства во вторник, 16 мая.

По данным статистиков, воспитатели детсадов зарабатывают в среднем 21,9 тыс. рублей в месяц — 98,5% от средней зарплаты учителей. Средняя зарплата педагогов учреждений допобразования к 2017 году достигла 21,7 тыс. рублей — это почти 85% от зарплаты учителей. Зарплата преподавателей в колледжах составила 21,5 тыс. рублей — к 2017 год, согласно «дорожной карте», ее увеличат до 23,3 тыс. рублей.

Согласно «дорожной карте», средняя зарплата педагогов в 2017 и 2018 годах должна достичь уровня средней зарплаты в области. Объем бюджетного финансирования в 2017 году позволяет достичь намеченных показателей.

Контекст

По данным Воронежстата, средняя номинальная зарплата в Воронежской области в феврале 2017 года составила 25,3 тыс. рублей. За год она выросла на 6,9%. В 2017 году в регионе планируют увеличить среднюю зарплату работников до 24,57 тыс. рублей.