Больше 220 наименований лекарств стали в апреле дешевле в среднем на 5%
Более 220 наименований лекарств стали дешевле в апреле этого года. Сейчас цена — в среднем на пять процентов меньше, чем год назад.
Более 220 наименований лекарств стали дешевле в апреле этого года. Сейчас цена — в среднем на пять процентов меньше, чем год назад.
Среди них противовоспалительные и антибактериальные препараты и анальгетики.
Агентство по лекарствам выдало в прошлом месяце разрешения на импорт 266-ти фармацевтических препаратов. Большую часть медикаментов к нам привозят из стран Евросоюза.