Больше 220 наименований лекарств стали в апреле дешевле в среднем на 5%

Больше 220 наименований лекарств стали в апреле дешевле в среднем на 5%

Более 220 наименований лекарств стали дешевле в апреле этого года. Сейчас цена — в среднем на пять процентов меньше, чем год назад.