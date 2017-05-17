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14:26 (мск), источник: Publika.md

Больше 220 наименований лекарств стали в апреле дешевле в среднем на 5%

Более 220 наименований лекарств стали дешевле в апреле этого года. Сейчас цена — в среднем на пять процентов меньше, чем год назад.

Источник: Publika.md

Среди них противовоспалительные и антибактериальные препараты и анальгетики.

Агентство по лекарствам выдало в прошлом месяце разрешения на импорт 266-ти фармацевтических препаратов. Большую часть медикаментов к нам привозят из стран Евросоюза.

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