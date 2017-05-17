Подрядчиков заставят исправить недостатки ремонта челябинских дорог

Организации, занимавшиеся ремонтом челябинских дорог, начали получать претензии по дефектам и должны будут устранить все выявленные недостатки за свой счёт, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

В перечень участков, где придётся вести работу над ошибками, уже вошли улицы Механическая, Воровского, Блюхера, Труда, а также Комсомольский, Свердловский проспекты, проспект Ленина, Троицкий тракт и другие магистрали, список постоянно расширяется.

«Данные проведенных экспертиз подтвердили наши выводы: больше всего проблем связано с разрушением асфальта вокруг колодцев, провалом ливневых решеток, застоем воды на обочинах, разрушением покрытия проезжей части. В этом году мы проведем как оценку качества работы над прошлогодними ошибками, так и ставший уже привычным мониторинг качества строительства и ремонта дорог, причем не только в Челябинске, но и в других территориях области», — отметил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Напомним, в 2017 году на средний ремонт дорог в Челябинске планируют потратить 470 миллионов рублей: роботы уже начались на улице Кожзаводской, вскоре подрядчики приступят к укладке асфальта на Комсомольском проспекте.