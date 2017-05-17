В Храброво отменены рейсы из Москвы и Минска, а также в обратном направлении

Речь идёт о рейсах из Домодедово: U6 627 (15:20), EK 7827 (19:50), JL 7111 (19:50), S7 77 (19:50) — и Внуково — UT 393 (19:05). Также отменён рейс B2 947 (13:05) из белорусской столицы. На вылет в Москву отменены рейсы U2 628 (16:05), UT 394 (19:55), EK 7828 (20:35), JL 7110 (20:35), QR 5693 (20:34), S7 78 (20:35). В Минск — B2 948 (13:40).

Пресс-служба «Храброво» оказалась недоступна для комментариев.

По данным ТАСС, в Москве в среду отменены 17 авиарейсов. О причинах не сообщается. Ранее в столичном регионе объявили штормовое предупреждение.