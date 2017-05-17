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13:19 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Ryanair создали новый маршрут полетов между Украиной и Германией

Крупнейшая европейская лоукост-авиакомпания Ryanair начнет полеты из Львова в Мемминген (Германия) в сентябре текущего года, а не в конце октября, как планировала ранее, ввиду большого спроса на этот маршрут со стороны украинцев.

Источник: Telegraf.com.ua

Об этом сообщила пресс-служба Ryanair.

«Ryanair отпраздновал свой новый маршрут Львов — Мемминген, начав продажу билетов по цене от 19,99 евро для поездок в сентябре и октябре. Эти места с низкими тарифами доступны для бронирования на сайте Ryanair.com до полуночи 18 мая», — сказано в сообщении.

По словам менеджера по продажам и маркетингу Ryanair в Центральной и Восточной Европе Ольги Павлонка, рейсы будут осуществляться два раза в неделю.

«Ryanair рад объявить, что новый маршрут Львов — Мемминген, который будет осуществляться два раза в неделю, запустит на два месяца раньше, чем планировалось, и предложит украинским бизнесменам и отдыхающим самые низкие цены на авиабилеты», — цитирует Ryanair пресс-служба авиакомпании.

В Ryanair решили запустить раньше один из рейсов со Львова В марте крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair объявила, что с 30 октября 2017 года откроет 11 рейсов из Киева и Львова.

Из Киева авиакомпания запустит рейсы в Стокгольм, Манчестер, Лондон и Эйндховен, а из Львова — в Лондон, Эйндховен, Берлин, Вроцлав, Краков, Будапешт и Мемминген.

Из Львова в Эйндховен, Лондон, Берлин, Будапешт и Мемминген рейсы будут осуществляться 2 раза в неделю, в Краков и Вроцлав — 3 раза в неделю.

Однако позже ввиду высокого спроса со стороны украинцев лоукостер сообщил, что уже в сентябре начнет полеты из Львова в Берлин, а также из Львова и Киева в Лондон.

26 апреля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о том, что Ryanair достигла договоренности с руководством крупнейшего в Украине государственного международного аэропорта «Борисполь» и международного аэропорта «Львов» им. Данилы Галицкого относительно своей полетной программы на текущий год из данных аэропортов.

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