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13:44 (мск), источник: БЕЛТА

Гродненские таможенники изъяли партию холодильников

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники с помощью инспекционно-досмотрового комплекса выявили факт незаконного перемещения через границу партии холодильного оборудования, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Водитель транспортного средства МАЗ, следующий на территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Привалка», представил для таможенного оформления документы на партию холодильных шкафов, предназначенных для охлаждения и хранения напитков. Однако по полученной с помощью инспекционно-досмотрового комплекса сканограмме было определено, что товар перемещается в большем количестве.

При последующем досмотре установлено, что фактически холодильников перемещается вдвое больше, чем указано в транзитной декларации. Нарушив таможенное законодательство, субъект хозяйствования намеревался сэкономить на уплате таможенных платежей около Br6 тыс.

18 незадекларированных холодильников изъято до решения суда. Таможней проводятся необходимые проверочные мероприятия в соответствии со ст. 14.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.

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