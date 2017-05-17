Гродненские таможенники изъяли партию холодильников
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники с помощью
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники с помощью
Водитель транспортного средства МАЗ, следующий на территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Привалка», представил для таможенного оформления документы на партию холодильных шкафов, предназначенных для охлаждения и хранения напитков. Однако по полученной с помощью
При последующем досмотре установлено, что фактически холодильников перемещается вдвое больше, чем указано в транзитной декларации. Нарушив таможенное законодательство, субъект хозяйствования намеревался сэкономить на уплате таможенных платежей около Br6 тыс.
18 незадекларированных холодильников изъято до решения суда. Таможней проводятся необходимые проверочные мероприятия в соответствии со ст. 14.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.