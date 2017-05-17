Уровень бедности в Казахстане вырос почти до 20%

«В 2016 году замедление темпов роста ВВП и снижение реальной заработной платы отрицательно сказалось на уровне бедности», — отметил постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Ато Браун.
Общий уровень занятости снизился на 0,5% в 2016 году. Уровень безработицы среди молодёжи вырос с 6,8% в 2013 году до 8,3% в 2015 году.
«Ожидается, что реальная заработная плата и покупательная способность населения улучшатся. Это, конечно же, отразится на сокращении бедности, но гораздо меньшими темпами, чем это было ранее», — считает Ато Браун.
Правительство продолжило использовать средства Национального фонда для финансирования пакета мер по поддержке экономики. Валютные резервы Национального фонда снизились с 63,4 млрд долларов в конце 2015 года до 61,2 млрд долларов в конце 2016 года.
Запас чистых финансовых активов может быть полностью истощён (то есть валютные активы Национального фонда будут равны общему правительственному долгу) к 2020 году, если Правительство будет поддерживать ненефтяной дефицит на уровне около 9% ВВП в 2018—2020 годах. Как указывается в докладе, Правительству необходимо срочно принять среднесрочный план фискальной консолидации, включая меры по увеличению ненефтяных доходов и оптимизации непродуктивных государственных расходов.
Прогнозируется, что реальный ВВП будет расти примерно на три процента в год в 2017—2019 годах, в результате чего уровень бедности снизится примерно до 17% в 2019 году. Прогнозируемый уровень цен на нефть будет оставаться низким, на уровне 55−60 долларов за баррель.
В целом эксперты банка приходят к выводу, в 2017 году в Казахстане прогнозируется ускорение экономического роста ввиду увеличения цен на нефть и объемов её производства.