Уровень бедности в Казахстане вырос почти до 20%

«В 2016 году замедление темпов роста ВВП и снижение реальной заработной платы отрицательно сказалось на уровне бедности», — отметил постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Ато Браун.

Общий уровень занятости снизился на 0,5% в 2016 году. Уровень безработицы среди молодёжи вырос с 6,8% в 2013 году до 8,3% в 2015 году.

«Ожидается, что реальная заработная плата и покупательная способность населения улучшатся. Это, конечно же, отразится на сокращении бедности, но гораздо меньшими темпами, чем это было ранее», — считает Ато Браун.

Правительство продолжило использовать средства Национального фонда для финансирования пакета мер по поддержке экономики. Валютные резервы Национального фонда снизились с 63,4 млрд долларов в конце 2015 года до 61,2 млрд долларов в конце 2016 года.