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13:33 (мск), источник: Informburo.kz

Уровень бедности в Казахстане вырос почти до 20%

Уровень бедности (по международной шкале бедности в пять долларов в день) увеличился до 19,8% в 2016 году по сравнению с 19,5% в 2015 году и 16,1% в 2014 году, говорится в презентованном докладе Всемирного банка об экономике Казахстана: «Экономика идёт на поправку: Что дальше?».

Источник: Informburo.kz

«В 2016 году замедление темпов роста ВВП и снижение реальной заработной платы отрицательно сказалось на уровне бедности», — отметил постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Ато Браун.

Общий уровень занятости снизился на 0,5% в 2016 году. Уровень безработицы среди молодёжи вырос с 6,8% в 2013 году до 8,3% в 2015 году.

«Ожидается, что реальная заработная плата и покупательная способность населения улучшатся. Это, конечно же, отразится на сокращении бедности, но гораздо меньшими темпами, чем это было ранее», — считает Ато Браун.

Правительство продолжило использовать средства Национального фонда для финансирования пакета мер по поддержке экономики. Валютные резервы Национального фонда снизились с 63,4 млрд долларов в конце 2015 года до 61,2 млрд долларов в конце 2016 года.

Источник: Informburo.kz

Запас чистых финансовых активов может быть полностью истощён (то есть валютные активы Национального фонда будут равны общему правительственному долгу) к 2020 году, если Правительство будет поддерживать ненефтяной дефицит на уровне около 9% ВВП в 2018—2020 годах. Как указывается в докладе, Правительству необходимо срочно принять среднесрочный план фискальной консолидации, включая меры по увеличению ненефтяных доходов и оптимизации непродуктивных государственных расходов.

Источник: Informburo.kz

Прогнозируется, что реальный ВВП будет расти примерно на три процента в год в 2017—2019 годах, в результате чего уровень бедности снизится примерно до 17% в 2019 году. Прогнозируемый уровень цен на нефть будет оставаться низким, на уровне 55−60 долларов за баррель.

Источник: Informburo.kz

В целом эксперты банка приходят к выводу, в 2017 году в Казахстане прогнозируется ускорение экономического роста ввиду увеличения цен на нефть и объемов её производства.

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