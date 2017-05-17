Принят городской закон для защиты прав москвичей при реновации
Документ содержит 12 дополнительных гарантий для участников программы реновации.
Документ содержит 12 дополнительных гарантий для участников программы реновации.
Мосгордума приняла закон о дополнительных гарантиях жителям домов, сносимых в рамках программы реновации жилфонда столицы.
Документ содержит 12 дополнительных гарантий для участников программы реновации. В законе прописан порядок включения домов в программу реновации и требования к качеству жилплощади. Также проект предусматривает помощь при переезде и компенсации собственникам нежилых помещений.
Кроме того, законопроект гарантирует учет мнения жителей при реализации программы реновации и соблюдение жилищных и имущественных прав.
«Мы впервые в мировой практике включили в закон обязанность уполномоченного органа исполнительной власти Москвы помогать при переезде социально незащищенным категориям граждан. Мы впервые регламентировали право жителей, стоящих на учете в качестве нуждающихся, на улучшение жилищных условий в домах, которые включены в программу реновации. В документе урегулированы вопросы, связанные с ипотечными отношениями, и это абсолютно реальное достижение законодательной власти», — заявил ректор Высшей школы экономики, депутат Мосгордумы Ярослав Кузьминов.
Как ранее заявлял председатель Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов, в законопроекте даются ответы на большую часть вопросов, озвученных на встречах и в письмах Мосгордуме.