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13:45 (мск), источник: m24.ru

Принят городской закон для защиты прав москвичей при реновации

Документ содержит 12 дополнительных гарантий для участников программы реновации.

Источник: Агентство «Москва»

Мосгордума приняла закон о дополнительных гарантиях жителям домов, сносимых в рамках программы реновации жилфонда столицы.

Новость
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?Началось голосование по программе реновации жилищного фонда Москвы. С 15 мая по 15 июня 2017 года жильцы пятиэтажек, запланированных к сносу, должны будут решить судьбу своих домов.

Документ содержит 12 дополнительных гарантий для участников программы реновации. В законе прописан порядок включения домов в программу реновации и требования к качеству жилплощади. Также проект предусматривает помощь при переезде и компенсации собственникам нежилых помещений.

Кроме того, законопроект гарантирует учет мнения жителей при реализации программы реновации и соблюдение жилищных и имущественных прав.

«Мы впервые в мировой практике включили в закон обязанность уполномоченного органа исполнительной власти Москвы помогать​ при переезде социально незащищенным категориям граждан. Мы впервые регламентировали право жителей, стоящих на учете в качестве нуждающихся, на улучшение жилищных условий в домах, которые включены в программу реновации. В документе урегулированы вопросы, связанные с ипотечными отношениями, и это абсолютно реальное достижение законодательной власти», — заявил ректор Высшей школы экономики, депутат Мосгордумы Ярослав Кузьминов.

Как ранее заявлял председатель Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов, в законопроекте даются ответы на большую часть вопросов, озвученных на встречах и в письмах Мосгордуме.

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