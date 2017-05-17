Принят городской закон для защиты прав москвичей при реновации

Началось голосование по программе реновации жилищного фонда Москвы. С 15 мая по 15 июня 2017 года жильцы пятиэтажек, запланированных к сносу, должны будут решить судьбу своих домов.

Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?

Документ содержит 12 дополнительных гарантий для участников программы реновации. В законе прописан порядок включения домов в программу реновации и требования к качеству жилплощади. Также проект предусматривает помощь при переезде и компенсации собственникам нежилых помещений.

Кроме того, законопроект гарантирует учет мнения жителей при реализации программы реновации и соблюдение жилищных и имущественных прав.

«Мы впервые в мировой практике включили в закон обязанность уполномоченного органа исполнительной власти Москвы помогать​ при переезде социально незащищенным категориям граждан. Мы впервые регламентировали право жителей, стоящих на учете в качестве нуждающихся, на улучшение жилищных условий в домах, которые включены в программу реновации. В документе урегулированы вопросы, связанные с ипотечными отношениями, и это абсолютно реальное достижение законодательной власти», — заявил ректор Высшей школы экономики, депутат Мосгордумы Ярослав Кузьминов.

Как ранее заявлял председатель Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов, в законопроекте даются ответы на большую часть вопросов, озвученных на встречах и в письмах Мосгордуме.