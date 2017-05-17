«Иван Хурс» заменит затонувший «Лиман» на Черноморском флоте

Судно «Лиман» 27 апреля получило пробоину после столкновения с другим кораблем в Черном море под флагом Того в 40 километрах от Босфора.

Всех моряков удалось спасти, они вернулись в Россию самолетом военно-транспортной авиации.

«Швартовные испытания “Ивана Хурса” начнутся в конце мая. До конца года судно “Иван Хурс” планируется передать Черноморскому флоту», — сказал собеседник агентства.