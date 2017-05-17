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14:05 (мск), источник: РИА Новости

«Иван Хурс» заменит затонувший «Лиман» на Черноморском флоте

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Новейший разведывательный корабль «Иван Хурс» заменит на Черноморском флоте (ЧФ) затонувший «Лиман», сообщил РИА Новости в среду информированный источник.

Источник: РИА "Новости"
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Судно «Лиман» 27 апреля получило пробоину после столкновения с другим кораблем в Черном море под флагом Того в 40 километрах от Босфора.

Всех моряков удалось спасти, они вернулись в Россию самолетом военно-транспортной авиации.

«Швартовные испытания “Ивана Хурса” начнутся в конце мая. До конца года судно “Иван Хурс” планируется передать Черноморскому флоту», — сказал собеседник агентства.

Накануне корабль «Иван Хурс» был спущен на воду на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Спуск на воду судна связи проекта 18280 "Иван Хурс" на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге | Источник: РИА "Новости"

Судно проекта 18280 предназначено для обеспечения связи, управления флотом, ведения радиоразведки. Его длина — 95 метров, ширина — 16 метров, скорость — 16 узлов, дальность плавания — 8 тысяч миль, экипаж — 131 человек. Благодаря своим тактико-техническим характеристикам оно существенно превосходит аналоги предыдущих поколений.

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У судна связи значительно улучшены экономичность и эксплуатационные характеристики корабельной энергетики, внедрена широкая автоматизация управления техническими средствами и вооружением.

«Иван Хурс» — первое серийное судно проекта 18280. Разработчиком корабля проекта 18280 является ОАО «Центральное конструкторское бюро «Айсберг» (Санкт-Петербург). Судно было заложено в ноябре 2013 года.

Головное судно этого проекта «Юрий Иванов» было передано ВМФ России в декабре 2014 года.

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