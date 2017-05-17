Перекрыли полдороги, снесли деревья: в мэрии пообещали проверить скандальную стройку у памятника Курчатову

В Челябинске разгорается очередной архитектурный скандал: возле памятника создателю атомной бомбы Игорю Курчатову возведут очередное торгово-офисное здание.

Площадку уже огородили высоким зеленым забором, кстати, без опознавательных знаков (что здесь будет, кто ведет стройку и когда ее закончат).

Деревья, которые много лет росли на этом месте, оказались спилены: стволы и ветки свалили в одну большую кучу. И все это на сегодняшний день — совершенно законно, согласовано, одобрено городской администрацией. Пока одобрено.

Ситуацией возмущены местные жители и студенты ЮУрГУ, которые уже неоднократно собирали подписи под петицией в защиту памятника и за запрет в данном месте хаотичной застройки. К вопросу также подключились активисты ОНФ, которые сегодня указали журналистам, активистам, представителям мэрии на явные нарушения со стороны застройщика. Подробнее — в материале Агентства новостей «Доступ».

«Это место находится на единственном доступном входе в парк Гагарина — это памятник природы. А сейчас мы стоим в зоне охраны памятника культуры — монумента Курчатову. Жители Челябинска поднимали вопрос о сносе деревьев, и мы видим останки этих деревьев, которые все-таки вырубили ради застройки. Последней каплей стало возведение забора, который огораживает стройплощадку прямо на месте въезда. Мы видим, что проезд сузился ровно наполовину, затруднено движение и в час пик здесь может образоваться пробка. Даже велосипедисты, которые приезжают сюда, попадают в зону движения автомобилей», — говорит руководитель исполкома ОНФ «За Россию» в Челябинской области Денис Рыжий. «Фронтовиков» интересует два вопроса: на каком основании забор установили посреди дороги, а также — когда, где и как будут высаживаться компенсационные деревья. «Мы будем наблюдать за этой ситуацией», — обещает Рыжий.

Тему дороги продолжил его коллега — руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Антон Неверов. Он уверен, что в связи со строительством и проездом тяжелой, габаритной техники дорожное полотно в центре Челябинска придет в негодность.

«Если будет установлено, что именно эти люди нарушили дорожное полотно, то именно на них будет возложена обязанность по приведению ее в надлежащий вид», — отвечает председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) Виталий Слепышев. Он единственный из чиновников рискнул прийти на встречу — не было представителей ни застройщика, ни управления по экологии и природопользованию. Хотя, по словам активистов ОНФ, они гарантировали свое присутствие.

«Насколько я знаю, в отношении земельного участка на этой территории заключен договор аренды для строительства коммерческого здания. Нарушений в действующем договоре на сегодняшний день не выявлено. Разрешение на строительство объекта получено. Снос зеленых насаждений и их компенсация также одобрены, и этот вопрос согласован, решен со структурными подразделениями администрации города. То есть пока каких-либо нарушений нет», — сказал Слепышев, добавив, что по результатам сегодняшней встречи и тех пожеланий, которые высказали «фронтовики», мэрия обязательно проведет комплексную проверку.