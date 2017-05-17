Жильцов «новых» аварийных домов смогут расселить за 2 года
В Омске за последние пять лет аварийными были признаны 157 домов. Но все зависит от выделения федерального финансирования.
В Омске за последние пять лет аварийными были признаны 157 домов. Но все зависит от выделения федерального финансирования.
Как ранее сообщал портал Om1.ru, в Омске завершается программа расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года. Основная доля — деньги фонда ЖКХ, а также софинансирование бюджета города и области.
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Однако конкретные суммы и объемы, которые сможет охватить программа, не названы. Тем временем в Омске, как и во многих других регионах, перешагнули планку, когда признают аварийными пятиэтажки, рассказала глава департамента жилищной политики Светлана Шенфельд. Это порядка 100−150 комнат в каждом доме, особенно если дом был общежитием, а значит, каждую комнату нужно расселить в отдельную благоустроенную квартиру, что, естественно, требует больше затрат для бюджета.
Светлана Шенфельд, директор департамента жилищной политики администрации Омска:
— Мы не раз обращались через депутатов в Госдуму, фонд ЖКХ, Минстрой РФ, но пока
Чиновница пояснила, что сейчас действие фонда рассчитано до 1 января 2018 года, оно может быть продлено внесением изменений в ФЗ-185, ими же определят кто и за какие деньги будет расселяться.
— Если в закон внесут соответствующие изменения, то жильцы будут расселены до 2019 года, то есть за два года. Все зависит от финансирования, — подчеркнула Шенфельд. — Если оно будет федеральным, как сейчас, то деятельность фонда может охватить все 157 домов, и мы эти дома за 2 года расселим.
Так, на 2018−2019 годы в бюджете города не заложен тот объем средств, который необходим на новую программу: признаны аварийными после 2012 года 157 домов, а это порядка 2000 квартир, на расселение которых требуется 4 млрд рублей.
Светлана Шенфельд:
— Таких денег нет ни у одного субъекта, кроме, наверное, Москвы и