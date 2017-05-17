Жильцов «новых» аварийных домов смогут расселить за 2 года

4 мая в Кремле состоялось совместное заседание Госсовета и комиссии при главе государства по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны, на котором Владимир Путин объявил о продлении программы. Точнее — она станет бессрочной с 2019 года.

Однако конкретные суммы и объемы, которые сможет охватить программа, не названы. Тем временем в Омске, как и во многих других регионах, перешагнули планку, когда признают аварийными пятиэтажки, рассказала глава департамента жилищной политики Светлана Шенфельд. Это порядка 100−150 комнат в каждом доме, особенно если дом был общежитием, а значит, каждую комнату нужно расселить в отдельную благоустроенную квартиру, что, естественно, требует больше затрат для бюджета.

Светлана Шенфельд, директор департамента жилищной политики администрации Омска:

— Мы не раз обращались через депутатов в Госдуму, фонд ЖКХ, Минстрой РФ, но пока какой-либо информации, чтобы мы могли планировать, не получили. На госсовете прозвучало поручение о формировании программы расселения домов, признанных аварийными после 2012 года, а на период, пока будет вырабатываться политика, продлить деятельность фонда на 2 года. Но это должно быть закреплено в федеральном законодательстве. Сейчас мы ожидаем, что будут подготовлены изменения, а пока готовимся: проводим инвентаризацию, кто собственники, иногда и незаконно проживают в квартирах, значит — не могут быть расселены.

Чиновница пояснила, что сейчас действие фонда рассчитано до 1 января 2018 года, оно может быть продлено внесением изменений в ФЗ-185, ими же определят кто и за какие деньги будет расселяться.

— Если в закон внесут соответствующие изменения, то жильцы будут расселены до 2019 года, то есть за два года. Все зависит от финансирования, — подчеркнула Шенфельд. — Если оно будет федеральным, как сейчас, то деятельность фонда может охватить все 157 домов, и мы эти дома за 2 года расселим.

Так, на 2018−2019 годы в бюджете города не заложен тот объем средств, который необходим на новую программу: признаны аварийными после 2012 года 157 домов, а это порядка 2000 квартир, на расселение которых требуется 4 млрд рублей.

Светлана Шенфельд: