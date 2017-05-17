Надо потерпеть: В Перми начинается ремонт улицы Спешилова

Как сообщили в Пермской мэрии, работы начались с замены бортового камня.

На следующей неделе подрядчик планирует приступить к замене асфальта, после чего дорожники обновят разметку и ограждения. Кроме того, пластиковые ограждения, направляющие движение на круговой развязке, будут убраны, а вместо них появятся капитальные ограждения, выполненные из бортового камня.

Завершить все работы должны к началу августа. Кроме улицы Спешилова, в этом году планируется отремонтировать Коммунальный мост, Северную дамбу, бульвар Гагарина, участки улиц Героев Хасана, Светлогорской, Промышленной и Пушкина.

Также сейчас начался ремонт шоссе Космонавтов на участке от Центрального рынка до улицы Стахановской.