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14:10 (мск), источник: Вести - Пермь

Надо потерпеть: В Перми начинается ремонт улицы Спешилова

В Перми начался ремонт дороги от Коммунального моста до развязки Сосновый бор.

Как сообщили в Пермской мэрии, работы начались с замены бортового камня.

На следующей неделе подрядчик планирует приступить к замене асфальта, после чего дорожники обновят разметку и ограждения. Кроме того, пластиковые ограждения, направляющие движение на круговой развязке, будут убраны, а вместо них появятся капитальные ограждения, выполненные из бортового камня.

Завершить все работы должны к началу августа. Кроме улицы Спешилова, в этом году планируется отремонтировать Коммунальный мост, Северную дамбу, бульвар Гагарина, участки улиц Героев Хасана, Светлогорской, Промышленной и Пушкина.

Также сейчас начался ремонт шоссе Космонавтов на участке от Центрального рынка до улицы Стахановской.

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