Статистики назвали цены на продукты в Башкирии

По данным выборочного еженедельного мониторинга, больше всего с 10 мая текущего года подорожал репчатый лук — на 5,9 процента. Килограмм лука стоит сейчас в среднем 36,11 рубля.

На 3,8 и 3,3 процента, соответственно, выросли в цене за неделю морковь и свежая белокочанная капуста — 31,49 и 28,67 рубля за килограмм.

На три процента за это время стали дороже охлажденные и мороженые куры — 121,76 рубля за килограмм.

Менее чем на 1 процент подорожали в республике подсолнечное масло, крупа гречневая-ядрица, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, чай, жирный творог, сметана, а также свинина, говядина, пастеризованное молоко и мороженая рыба.

Неизменными, по сравнению с 10 мая, остались цены в регионе на сливочное масло, яблоки, соль, вермишель и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта.

Незначительно, или менее 1 процента подешевели за это время сахар, цельное стерилизованное молоко, пшеничная мука, картофель, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, шлифованный рис и пшено.

На 1,4 процента упали в цене сыры сычужные твердые и мягкие — в среднем 407,26 рубля за килограмм.

Больше всех из продовольственной корзины подешевели куриные яйца — на два процента. Десяток яиц сейчас можно приобрести в среднем за 48,82 рубля.