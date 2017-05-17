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14:24 (мск), источник: НТА-Приволжье

Четыре нижегородские компании попали в расширенный санкционный список Украины

Как говорится в материалах на сайте официального интернет-преставительства президента Украины, 15 мая подписан указ о расширении экономических санкций в отношении российских частных и юридических лиц.

В список попали и нижегородские предприятия. Так, в отношении ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ» на три года предписано блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств. Также наложен запрет государственных закупок и запрет совершения сделок по ценных бумаг этой компании. Кроме того, запрещена выдача разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций и передача технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Аналогичные санкции наложены на Павловский автобусный завод.

Также в список вошло ООО «В. Ф. Танкер-Инвест». В отношении этой компании принято решение о запрещении или ограничении захода судов к территориальному морю Украины сроком на один год.

Кроме того, под санкции попало ООО «Волга Крюинг». Этой компании сроком на один год ограничены торговые операции транзит ресурсов и заход судов на территорию Украины.

Всего в список попали 468 юридических лиц.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о налоговом резидентстве граждан, попавших под санкции. Они смогут не платить налоги в России независимо от срока пребывания в стране. Однако отмечается, что для этого им необходимо подтвердить, что в том же налоговом периоде, за который они просят послабления, они были резидентами иностранного государства.

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