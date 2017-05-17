Воронежские ярмарки подготовят к августу

Власти на три месяца продлили срок приведения ярмарок в соответствие регламенту. Ранее предпринимателям давали время до мая, но из-за погодных условий адаптировать торговые площадки успели не все. Кроме того, затянулась процедура оценки арендной стоимости земли.

Как в понедельник, 15 мая, на пресс-конференции рассказала глава департамента предпринимательства и торговли Галина Абричкина, с соответствующей просьбой обратились сами предприниматели.

Сейчас из 49 ярмарок полностью готовы только две. У остальных работа завершена более чем на 80 процентов.

Спикер напомнила, что в 2016 году в силу вступило 432 постановление правительства, которое регламентирует ярмарочную деятельность на территории региона.

В частности, теперь срок аренды торговой площади заключается на пять лет, а не на год, как было ранее. По словам главы департамента, это уменьшит риски организатора ярмарочной деятельности в части вложения средств. Другими словами бизнесмен получил уверенность, что через год с ним не разорвут договор, и деньги не пропадут.

Кроме того, постановление обязывает организатора обеспечить соблюдение эпидемиологических требований, правил пожарной безопасности, прописана необходимость наличия контрольных весов и так далее. Также рекомендовано придерживаться единого стиля оформления торговых мест.

— Ранее ярмарки находились в ужасном состоянии. К примеру, не было твёрдого покрытия, мясо продавали прямо с земли, с газетки. Постановление же обязывают сделать вложения, обеспечить уважение к покупателям, — пояснила Галина Абричкина.

Глава департамента заверила, что все изменения неоднократно обсуждались с торговцами. Она также добавила, что организация цивилизованной торговли также минимизирует нелегальную торговлю.