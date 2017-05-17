Провайдеры поднимут цены на интернет-за запрета российских сайтов

«Мне вчера задавали вопрос, будут ли уменьшены тарифы операторов
Федиенко считает, что тарифы в результате вырастут, а ряд мелких и средних операторов, которые не могут позволить себе установку необходимого оборудования, или полностью прекратят работу, или будут вынуждены закупать трафик у крупных игроков рынка, что, в свою очередь, увеличит стоимость их услуг.
Как известно, сегодня, 17 мая вступил в силу указ президента Петра Порошенко о блокировки в интернете Яндекса и российских социальных сетей.
Отметим, в Министерстве иностранных дел РФ считают введеные Украиной санкции в отношении российских физических и юридических лиц «проявлением цензуры по политическим мотивам».
В НАТО также прокомментировали решение украинских властей запретить российские соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и сервисы «Яндекс» и Mail.ru, отметив, что украинское правительство четко дал понять, что это решение — вопрос безопасности, а не свободы слова.