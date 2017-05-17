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14:53 (мск), источник: Ipress.ua

Провайдеры поднимут цены на интернет-за запрета российских сайтов

Интернет-ассоциация Украины прогнозирует рост тарифов операторов вследствие внедрения механизма блокировки доступа к российским сайтам, попавшим под санкции.

Источник: Ipress.ua
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«Мне вчера задавали вопрос, будут ли уменьшены тарифы операторов из-за того, что российского контента не станет. Но то оборудование, которое должны будут закупить и установить провайдеры, стоит достаточно много, в долларах, и это валютная составляющая, которую операторы должны будут включить в свой бюджет, для того, чтобы продолжить существовать», — рассказал глава Интернет-ассоциации Александр Федиенко, сообщают «Украинские новости».

Федиенко считает, что тарифы в результате вырастут, а ряд мелких и средних операторов, которые не могут позволить себе установку необходимого оборудования, или полностью прекратят работу, или будут вынуждены закупать трафик у крупных игроков рынка, что, в свою очередь, увеличит стоимость их услуг.

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Как известно, сегодня, 17 мая вступил в силу указ президента Петра Порошенко о блокировки в интернете Яндекса и российских социальных сетей.

Отметим, в Министерстве иностранных дел РФ считают введеные Украиной санкции в отношении российских физических и юридических лиц «проявлением цензуры по политическим мотивам».

В НАТО также прокомментировали решение украинских властей запретить российские соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и сервисы «Яндекс» и Mail.ru, отметив, что украинское правительство четко дал понять, что это решение — вопрос безопасности, а не свободы слова.

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