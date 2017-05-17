Провайдеры поднимут цены на интернет-за запрета российских сайтов

«Мне вчера задавали вопрос, будут ли уменьшены тарифы операторов из-за того, что российского контента не станет. Но то оборудование, которое должны будут закупить и установить провайдеры, стоит достаточно много, в долларах, и это валютная составляющая, которую операторы должны будут включить в свой бюджет, для того, чтобы продолжить существовать», — рассказал глава Интернет-ассоциации Александр Федиенко, сообщают «Украинские новости».

Федиенко считает, что тарифы в результате вырастут, а ряд мелких и средних операторов, которые не могут позволить себе установку необходимого оборудования, или полностью прекратят работу, или будут вынуждены закупать трафик у крупных игроков рынка, что, в свою очередь, увеличит стоимость их услуг.