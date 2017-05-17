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14:55 (мск), источник: dostup1.ru

Почти 2 тонны польских капусты и груш раздавили в Челябинской области

Об изъятии и уничтожении 1 777 килограммов санкционной продукции сообщает южноуральский Россельхознадзор.

В Челябинской области изъяли и уничтожили почти 2 тонны польских продуктов — санкционная продукция, 904 кг груш и 873 кг пекинской капусты, была обнаружена на оптово-розничном плодовоовощном рынке южноуральской столицы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Продукция, попадающая под действие указа президента РФ “Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации” от 22 июля 2015 года, выявлена у четырех предпринимателей, купивших ее оптом на Троицком тракте. В общей сложности было обнаружено 70 ящиков груш и 97 ящиков капусты пекинской польского происхождения», — говорится в сообщении.

В течение суток после обнаружения санкционные фрукты и овощи были уничтожены на ООО «ЭККРИД» в присутствии представителей таможни, транспортной прокуратуры и собственников груза.

За период введения санкций в Челябинской области выявлено и уничтожено 175,5 тонны поднадзорной продукции растительного происхождения. С начала 2017 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Челябинской области выявлено в апреле 800 кг лимонов из Испании, в феврале 20 тонн яблок из Польши.

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