Почти 2 тонны польских капусты и груш раздавили в Челябинской области

В Челябинской области изъяли и уничтожили почти 2 тонны польских продуктов — санкционная продукция, 904 кг груш и 873 кг пекинской капусты, была обнаружена на оптово-розничном плодовоовощном рынке южноуральской столицы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Продукция, попадающая под действие указа президента РФ “Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации” от 22 июля 2015 года, выявлена у четырех предпринимателей, купивших ее оптом на Троицком тракте. В общей сложности было обнаружено 70 ящиков груш и 97 ящиков капусты пекинской польского происхождения», — говорится в сообщении.

В течение суток после обнаружения санкционные фрукты и овощи были уничтожены на ООО «ЭККРИД» в присутствии представителей таможни, транспортной прокуратуры и собственников груза.

За период введения санкций в Челябинской области выявлено и уничтожено 175,5 тонны поднадзорной продукции растительного происхождения. С начала 2017 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Челябинской области выявлено в апреле 800 кг лимонов из Испании, в феврале 20 тонн яблок из Польши.