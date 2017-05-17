Девять предприятий Татарстана претендуют на премию правительства в области качества

В период с 29 мая по 14 июля будет проходить очный аудит организаций, прошедших документарную оценку. Будет проведен анализ предприятий на соответствие деятельности организации так называемой «совершенной модели».

Модель «совершенной организации» включает в себя множество параметров, среди которых свидетельства и результаты функционирования систем менеджмента качества, стратегического и социального менеджмента, менеджмента инноваций, финансов и персонала.



По результатам очного аудита, Роскачеством будут подготовлены предложения по номинантам и лауреатам конкурса для принятия окончательного решения Советом по присуждению премий Правительства РФ в области качества, возглавляемого министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым.



Премия Правительства Российской Федерации в области качества является наивысшей наградой, которой сегодня могут удостоиться в России организации, делающие ставку на качество как важный фактор конкурентной борьбы на внутреннем и мировом рынке. Премия с 1996 г. вручается Председателем Правительства Российской Федерации. Проведение аудита и последующие рекомендации специалистов являются эффективным инструментом стимулирования предприятия совершенствовать организацию менеджмента и производства, повышать конкурентоспособность, внедрять новые технологии и инновации.



За 1997 — 2016 годы заявки на участие в конкурсах поступили более чем от 1400 организаций из 73 регионов Российской Федерации, из них 207 участвовали в конкурсе более 1 раза. По итогам конкурсов 1997—2016 годов премии Правительства Российской Федерации в области качества присуждены 174 организациям из 38 субъектов Российской Федерации. 18 организаций стали лауреатами дважды.



В разное время лауреатами премии становились ПАО «КАМАЗ», ЗАО «Экспоцентр», ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «Российские железные дороги», ЗАО «БИОКАД», ОАО «Центр Международной торговли» («ЦМТ»), ООО «Башнефть-Удмуртия», ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат».