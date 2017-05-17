Нижегородское правительство одобрило исполнение облбюджета за 2016 год

Как сообщила министр финансов региона Ольга Сулима, в течение года в ходе уточнений параметров бюджета доходы и расходы были увеличены на 20 млрд рублей. В итоге доходы составили 134,7 млрд рублей, расходы — 139,1 млрд рублей. Дефицит составил 4,4 млрд рублей при плановом в 9,5 млрд рублей.
«Доходы по сравнению с 2015 годом выросли на 10,6 млрд рублей, или почти на 9%. Расходы выросли на 6,2 млрд рублей, или на 4,5%. Второй год идет тенденция, когда темп роста доходов превышает темп роста расходов, что позволяет нам сокращать государственный долг», — отметила министр.
Сулима сообщила, что налоговые доходы в 2016 году составили 81,9%, или 110,2 млрд рублей, неналоговые доходы составили 2,4%, или 3,3 млрд рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета и Фонда ЖКХ составили 15,7% (21,2 млдр рублей).
Итоги исполнения бюджета позитивные. Мы перевыполнили все прогнозные планы по поступлению доходов, выполнили все налоговые платежи с ростом. Это характеризует хорошую работу реального сектора экономики, выполнили все расходные обзательства, социальные гарантии.
Что касается расходов, почти 95,5% было направлено на реализацию 27 государственных программ. Так, на развитие образования было направлено 33,7 млрд рублей, на соцподдержку граждан — 25,5 млрд рублей, на здравоохранение — 22 млрд, на развитие транспортной системы — 17,2 млрд, развитие АПК — 4,3 млрд рублей, переселение граждан из аварийного жилфонда — 3,4 млрд рублей. На объекты адресной инвестиционной программы израсходовано 13,8 млрд рублей. Бюджетные инвестиции выросли на 12% и составили 16,1 млрд рублей.
«Итоги исполнения бюджета позитивные. Мы перевыполнили все прогнозные планы по поступлению доходов, выполнили все налоговые платежи с ростом. Это характеризует хорошую работу реального сектора экономики, выполнили все расходные обзательства, социальные гарантии. Задачи поставили на следующий год те же самые, что и в предыдущий год: как можно больше заниматься модернизацией, техническим перевооружением, ростом налогооблагаемой базы с тем, чтобы больше было доходов. Одновременно с этим — жесткая экономия по расходам, чтобы каждый заработанный рубль работал на дело», — сказал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
Законопроект об исполнении областного бюджета за 2016 год будет направлен в Законодательное собрание региона для утверждения депутатами.
Напомним, в декабре 2016 года региональный парламент принял закон об областном бюджете на 2017 год. Было определено, что доходы областного бюджета составят 125,2 млрд рублей, расходы — 123,3 млрд рублей, профицит — 1,9 млрд рублей.