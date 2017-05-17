Нижегородское правительство одобрило исполнение облбюджета за 2016 год

Как сообщила министр финансов региона Ольга Сулима, в течение года в ходе уточнений параметров бюджета доходы и расходы были увеличены на 20 млрд рублей. В итоге доходы составили 134,7 млрд рублей, расходы — 139,1 млрд рублей. Дефицит составил 4,4 млрд рублей при плановом в 9,5 млрд рублей.

«Доходы по сравнению с 2015 годом выросли на 10,6 млрд рублей, или почти на 9%. Расходы выросли на 6,2 млрд рублей, или на 4,5%. Второй год идет тенденция, когда темп роста доходов превышает темп роста расходов, что позволяет нам сокращать государственный долг», — отметила министр.

Сулима сообщила, что налоговые доходы в 2016 году составили 81,9%, или 110,2 млрд рублей, неналоговые доходы составили 2,4%, или 3,3 млрд рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета и Фонда ЖКХ составили 15,7% (21,2 млдр рублей).