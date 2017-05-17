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15:43 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородское правительство одобрило исполнение облбюджета за 2016 год

Правительство Нижегородской области одобрило исполнение регионального бюджета за 2016 год. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствовавший на заседании областного кабмина, 17 мая 2017 года.

Как сообщила министр финансов региона Ольга Сулима, в течение года в ходе уточнений параметров бюджета доходы и расходы были увеличены на 20 млрд рублей. В итоге доходы составили 134,7 млрд рублей, расходы — 139,1 млрд рублей. Дефицит составил 4,4 млрд рублей при плановом в 9,5 млрд рублей.

«Доходы по сравнению с 2015 годом выросли на 10,6 млрд рублей, или почти на 9%. Расходы выросли на 6,2 млрд рублей, или на 4,5%. Второй год идет тенденция, когда темп роста доходов превышает темп роста расходов, что позволяет нам сокращать государственный долг», — отметила министр.

Сулима сообщила, что налоговые доходы в 2016 году составили 81,9%, или 110,2 млрд рублей, неналоговые доходы составили 2,4%, или 3,3 млрд рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета и Фонда ЖКХ составили 15,7% (21,2 млдр рублей).

Итоги исполнения бюджета позитивные. Мы перевыполнили все прогнозные планы по поступлению доходов, выполнили все налоговые платежи с ростом. Это характеризует хорошую работу реального сектора экономики, выполнили все расходные обзательства, социальные гарантии.
Валерий Шанцев

Что касается расходов, почти 95,5% было направлено на реализацию 27 государственных программ. Так, на развитие образования было направлено 33,7 млрд рублей, на соцподдержку граждан — 25,5 млрд рублей, на здравоохранение — 22 млрд, на развитие транспортной системы — 17,2 млрд, развитие АПК — 4,3 млрд рублей, переселение граждан из аварийного жилфонда — 3,4 млрд рублей. На объекты адресной инвестиционной программы израсходовано 13,8 млрд рублей. Бюджетные инвестиции выросли на 12% и составили 16,1 млрд рублей.

«Итоги исполнения бюджета позитивные. Мы перевыполнили все прогнозные планы по поступлению доходов, выполнили все налоговые платежи с ростом. Это характеризует хорошую работу реального сектора экономики, выполнили все расходные обзательства, социальные гарантии. Задачи поставили на следующий год те же самые, что и в предыдущий год: как можно больше заниматься модернизацией, техническим перевооружением, ростом налогооблагаемой базы с тем, чтобы больше было доходов. Одновременно с этим — жесткая экономия по расходам, чтобы каждый заработанный рубль работал на дело», — сказал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Законопроект об исполнении областного бюджета за 2016 год будет направлен в Законодательное собрание региона для утверждения депутатами.

Напомним, в декабре 2016 года региональный парламент принял закон об областном бюджете на 2017 год. Было определено, что доходы областного бюджета составят 125,2 млрд рублей, расходы — 123,3 млрд рублей, профицит — 1,9 млрд рублей.

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