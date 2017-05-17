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15:29 (мск), источник: Ipress.ua

Крупнейший в мире виртуальный мобильный оператор выходит на украинский рынок

Крупнейший в мире виртуальный оператор мобильной связи (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) LycaMobile готовится к входу на украинский рынок.

Источник: Ipress.ua

На прошлой неделе в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), состоялась встреча с представителями этой компании, а также Укртелеком и ТриМоб, сообщает liga.net.

«LycaMobile планирует подписать с мобильным оператором СКМ партнерское соглашение», — сообщил источник.

Информация собеседника подтвердилась. В пресс-службе Укртелекома сказали, что компания рассматривает вариант развития ТриМоб в сотрудничестве с LycaMobile.

«Однако деталей переговоров на данном этапе мы не разглашаем», — добавляет директор по корпоративным коммуникациям оператора Михаил Шуранов. Глава НКРС Александр Животовский подтвердил, что встреча действительно имела место.

«Им нужна консультация относительно формата сотрудничества. Точнее, техническим и юридическим особенностям. В этом и разбираемся», — уточнил он.

В конце 2015 году компания начала консультации с НКРСИ. Но найти партнерскую сеть все еще не удавалось. Украинская «большая тройка» (Киевстар, МТС Украина (Vodafone) и lifecell) не практикуют сдачу в аренду инфраструктуры виртуальным игрокам. Что касается ТриМоб, то этот актив Укртелекома еще совсем недавно мог стать предметом поглощения МТС Украина. Но соглашение в конце прошлого года удалось: АМКУ долго не согласовывал ее, и покупатель отозвал заявку.

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