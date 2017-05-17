Налоги для работающих пенсионеров отменят
Пенсионная реформа предусматривает отмену налогообложения пенсий для работающих пенсионеров.
Пенсионная реформа предусматривает отмену налогообложения пенсий для работающих пенсионеров.
Об этом рассказал
— Как вынужденная мера было принято налогообложение пенсий работающих пенсионеров. В этом законе мы предлагаем его отменить. Работающий пенсионер после принятия этого закона может работать и получать 100% своих зарплаты и пенсии, — заявил Владимир Грйосман.
Напомним, по новой пенсионной реформе пенсии будут повышаться по формуле 50%+50%. Для всех пенсионеров будет единый подход, а пенсия поднимется почти в три раза.