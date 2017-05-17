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15:35 (мск), источник: Sputnik.md

В Нацбанке Молдовы объяснили, почему лей дорожает к доллару и евро

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Курс на укрепление: Национальный банк Молдовы раскрыл тайну, почему лей растет в цене по отношению к евро и доллару.

Источник: Sputnik.md

«Курс молдавского лея по отношению к доллару США укрепился на 6,54%, а к евро — на 2,78% в сравнении с показателями начала года», — отметили в Нацбанке.

В ведомстве пояснили, что подорожание лея связано с переизбытков валюты на рынке (высокое предложение валюты со стороны населения и экспортеров превысило спрос и потребности импортеров).

В Нацбанке добавили, что на протяжении трех месяцев зарегистрирован рост денежных переводов в пользу практически на 13% в сравнении с показателями начала аналогичного периода прошло года. Как и в 2016 году, темпы роста экспорта превышают показатели импорта. Увеличение поставок отечественной продукции в ЕС привело к росту доли евро во внешней торговле. Поэтому к «европейцу» молдавский лей укрепился меньше, чем к «американцу». Доллар же, как отметили в Нацбанке, отступает и по отношению к другим региональным валютам (румынский лей и российский рубль).

При этом Национальный банк Молдовы пока не спешит закупку излишков валюты на внутреннем рынке в условиях чрезмерной ликвидности в банковском секторе и высокого уровня международных резервов.

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