На Южном Урале планируют создать 2 промышленных кластера в 2017 году

На Южном Урале планируют создать два промышленных кластера в 2017 году — в прошлом году власти региона полностью запустили приборостроительный кластер «Планар», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 17 мая, заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева, доложила депутатам об успехах в области развития промышленных кластеров и индустриальных парков в регионе — напомним, правительством области в рамках реализации федеральных и региональных законов о промышленной политике с 2015 года ведется работа по реализации мер стимулирования деятельности в сфере промышленной политики.

На 2016 год подпрограммой было установлено достижение следующих индикаторов — один действующий кластер и один индустриальный парк. И данные установки выполнены в полном объеме: официально зарегистрирован в Минпромторге РФ Южноуральский приборостроительный кластер «Планар», что дает ему право на привлечение федеральных мер господдержки.

На 2017 год поставлена задача — чтобы в области было уже три действующих промышленных кластера. Таким огбразом, нужно создавать еще два. Уже сформирован кластер «Робототехника и человекомашиннный интерфейс», материалы по которому направлены в Минпромторг. Центр кластерного развития проводит работу по формированию кластеров в сфере производства оборудования для медицинской отрасли, легкой промышленности. Также в стадии развития — кластер транспортного машиностроения.

«Также на 2016 год было запланировано создание одного индустриального парка — и парк “Станкомаш” уже зарегистрирован. В 2017 нужны два действующих индустриальных парка. Надеемся, что парк на площадке ММК-Метиз устранит все замечания Минпромторга и будет зарегистрирован в ближайшее время. Также ведется работа по паркам на базе ЧТЗ-Уралтрак и НПП “Технология”, индустриальному парку “Агропром” в Копейске, инициатором которого выступает Группа компаний “Курск”, работаем над созданием муниципальных парков — “Новогорный” в Озерске и “Рудничный” в Бакале», — сообщила Акбашева.

Она напомнила, что для реализации мер стимулирования деятельности в сфере промышленности разработана целая система институтов поддержки — Агентство инвестиционного развития, Фонд развития малого и среднего предпринимательства, Инновационный бизнес-инкубатор, Центр поддержки экспорта Челябинской области, Государственный фонд развития промышленности, Агентство международного сотрудничества, Центр кластерного развития. Важнейшим инструментом создания благоприятных условий для бизнеса является качественное информирование предприятий о существующих возможностях.

«Сейчас мы работаем над программой “Инвестиционный лифт”, нацеленной на размещение всех подведомственных институтов на одной площадке, чтобы предприниматели имели одну точку входа, а внутри офиса менеджеры определяли, за какой формой поддержки предприятие обратилось», — рассказала Акбашева, добавив, что такой подход поможет более предметно работать с предприятиями и максимально эффективно использовать существующие меры поддержки.