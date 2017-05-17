Министр финансов Чеченко анонсировал снижение дефицита бюджета области в два раза

Доходы бюджета зафиксированы в сумме 70 млрд 483 млн руб., или 98, Доходы бюджета зафиксированы в сумме 70 млрд 483 млн руб., или 97,3% от плановых назначений. Доходы бюджета зафиксированы в сумме 70 млрд 483 млн руб., или 9,1%.

Комментируя эти параметры журналистам, Вадим Чеченко озвучил прогноз по дефициту бюджета в 2017 году. Так, в Минфине уже анонсируют, что он снизится в два раза.

«Дефицит бюджета в 2017 году, по сравнению с прошлым, будет снижен. На сегодня он составляет 2,4% или 1,3 млрд рублей. К концу года он будет немного увеличен, но это будет практически в два раза ниже, чем по исполнению 2016 года. В отношении параметров ситуация будет улучшаться, в отношении возможности исполнения своих расходных полномочий будет постепенное, плановое ухудшение», — заявил Чеченко.

Отметим, что на следующей неделе, 23 мая, проект об исполнении бюджета Вадим Чеченко представит на суд депутатов омского Заксобрания.