Министр финансов Чеченко анонсировал снижение дефицита бюджета области в два раза
Сегодня, 17 мая, на заседании областного кабмина глава Минфина Вадим Чеченко представил проект закона по исполнению бюджета за 2017 год.
Сегодня, 17 мая, на заседании областного кабмина глава Минфина Вадим Чеченко представил проект закона по исполнению бюджета за 2017 год.
Доходы бюджета зафиксированы в сумме 70 млрд 483 млн руб., или 98, Доходы бюджета зафиксированы в сумме 70 млрд 483 млн руб., или 97,3% от плановых назначений. Доходы бюджета зафиксированы в сумме 70 млрд 483 млн руб., или 9,1%.
Комментируя эти параметры журналистам, Вадим Чеченко озвучил прогноз по дефициту бюджета в 2017 году. Так, в Минфине уже анонсируют, что он снизится в два раза.
«Дефицит бюджета в 2017 году, по сравнению с прошлым, будет снижен. На сегодня он составляет 2,4% или 1,3 млрд рублей. К концу года он будет немного увеличен, но это будет практически в два раза ниже, чем по исполнению 2016 года. В отношении параметров ситуация будет улучшаться, в отношении возможности исполнения своих расходных полномочий будет постепенное, плановое ухудшение», — заявил Чеченко.
Отметим, что на следующей неделе, 23 мая, проект об исполнении бюджета Вадим Чеченко представит на суд депутатов омского Заксобрания.