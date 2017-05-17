Севастополь попадет в систему ГИС ЖКХ в 2019 году, а Крым внес только 33% данных

Об этом в ходе пресс-конференции в формате видеомоста Москва-Симферополь в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» сообщил заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил ЕВРАЕВ.

«Москва, Санкт-Петербург и Севастополь подключаются к ГИС ЖКХ только в 2019 году. Со всеми тремя субъектами мы работаем по размещению информации, и большой объем размещен и по домам, и по управляющим компаниям, и по ресурсоснабжающим организациям», — рассказал заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Для того, чтобы увеличить процент данных, внесенных в систему Республикой Крым, на полуостров будут направлены специалисты.

«Показатель Крыма — 33%, Республика находится на последнем месте в округе (ЮФО — ред.). Но в ближайшее время мы направим туда специалистов и будут проведены обучающие семинары на месте, на которых мы расскажем подробно о пробелах и недочетах», — сообщил директор департамента реализации законодательных инициатив министерства массовых коммуникаций РФ Василий Горбунов.

Система ГИС ЖКХ позволяет в онлайн режиме осуществлять платежи поставщикам услуг, мониторить любую информацию, касающуюся начислений за услуги ЖКХ, анализировать данные о количестве и качестве управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в регионе и многое другое. ГИС ЖКХ имеет систему защиты персональных данных, а также систему по защите от сбоев, которая может привести к утере информации, внесенной на сайт.