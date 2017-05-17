Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Треть россиян не доверяет врачам
Власти изменили правила подсчета стажа для назначения пенсии
Часть россиян могут лишить права выезда за границу
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В московских загсах запретили живую музыку и лепестки цветовВступить в брак в столице теперь можно только под фонограмму
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
«Не ответил ни на один вопрос»: СМИ о пресс-конференции Порошенко
Садальский поругался с Максаковой в эфире Малахова
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
"Это мои девчата": Павел Воля показал Утяшеву с дочкой
СМИ: Волочкова восхитила фанатов сменой прически
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11Война в карикатурах
15:38 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Москвичи опутают Челябинск сетью платных парковок

В проект вложат 300 миллионов.

Источник: УралИнформБюро

Московское ЗАО УК «РВМ Капитал» может стать инвестором проекта организации платного парковочного пространства в Челябинске. В регионе о столичной компании уже наслышаны: она занимается строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали до Екатеринбурга, а также реконструкцией набережной реки Миасс, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Челябинской городской думы.

Предполагается, что до 2031 года в мегаполисе будет создано 8 тысяч мест. Час стоянки будет стоить 30 рублей. Для инвалидов, ветеранов войн и многодетных парковка будет бесплатной.

Организация парковочного пространства обойдется в 300 миллионов рублей. Расходы возьмет на себя инвестор — по концессионному соглашению он будет направлять в бюджет города 10% от выручки. Также в муниципальную казну пойдут штрафы за нарушение правил стоянки.

Сейчас в Челябинске не существует единого цивилизованного парковочного пространства. Нередки случаи, когда коммерсанты произвольно ставят шлагбаумы на отдельных клочках земли и объявляют о платной стоянке.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сотрудники Банка "Открытие" взяли "семейную" бронзу
Киев признал, что не сможет закрыть доступ к российским соцсетям
Сборная России удаляется в Париж: итоги группового этапа ЧМХ
Россиян обучат финансовой грамотности
Путин счел «шизофренией» обвинения Трампа в передаче РФ секретов
Мошенники обналичили половину выплат по ОСАГО
Японская принцесса лишится титула из-за жениха
В США подрались сторонники и противники Эрдогана (видео)
Спорт
Плохой лед и «Золушка» из Латвии: на ЧМХ завершен групповой этап Хорошо на турнире себя проявляют пока североамериканские сборные
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни» Актриса играет главную роль в новом историческом сериале канала «Россия 1»
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Ирина Дубцова увезла сына из Москвы из-за недуга Певица улетела с ребенком на Мальдивы.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь