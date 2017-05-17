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16:15 (мск), источник: Интерфакс

Новые противодиверсионные катера «Грачонок» будут охранять Керченский пролив

17 мая. Interfax-Russia.ru — Росгвардия заинтересована в покупке противодиверсионных катеров для обеспечения безопасности, в том числе, Керченского моста, сообщил гендиректор ОАО «Зеленодольский завод им. Горького» Ренат Мистахов.

«Мы готовы строить этот противодиверсионный катер проекта 21980 и для Росгвардии, они тоже проявляют большой интерес, для охраны, например, Керченского моста», — сказал Р. Мистахов в ходе посещения секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

Он отметил, что завод предложил ведомству разные модификации этого катера, чтобы его заинтересовать.

«Сегодня была отправка восьмого катера этого проекта в Санкт-Петербург с опережением срока на 4 месяца. За ним строится уже девятый и десятый катер. Все они идут с опережением плана», — добавил гендиректор завода.

Катера вооружены крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитными ракетными комплексами. Радиоэлектронное вооружение позволяет производить поиск объектов, находящихся и перемещающихся под водой. Судовой водолазный комплекс обеспечивает водолазные спуски одновременно нескольких водолазов.

Катера были разработаны нижегородским ОАО «Конструкторское бюро «Вымпел».

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