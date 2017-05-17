Новые противодиверсионные катера «Грачонок» будут охранять Керченский пролив
17 мая.
17 мая.
«Мы готовы строить этот противодиверсионный катер проекта 21980 и для Росгвардии, они тоже проявляют большой интерес, для охраны, например, Керченского моста», — сказал Р. Мистахов в ходе посещения секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.
Он отметил, что завод предложил ведомству разные модификации этого катера, чтобы его заинтересовать.
«Сегодня была отправка восьмого катера этого проекта в
Катера вооружены крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитными ракетными комплексами. Радиоэлектронное вооружение позволяет производить поиск объектов, находящихся и перемещающихся под водой. Судовой водолазный комплекс обеспечивает водолазные спуски одновременно нескольких водолазов.
Катера были разработаны нижегородским ОАО «Конструкторское бюро «Вымпел».