В Екатеринбурге начнут отключать тепло и раскапывать теплотрассы

Глава горадминистрации Екатеринбурга Александр Якоб 17 мая подписал постановление об окончании отопительного сезона. Как передает корреспондент «АиФ-Урал», информация опубликована на сайте мэрии. По этому документу, батареи начнут остывать уже с четверга. При этом в последнюю очередь отопление отключат в больницах, садиках и школах.

Практически сразу после этого в городе начнется масштабная ремонтная кампания. В этом году АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» вложит в модернизацию и развитие своего комплекса 1,3 млрд рублей. Из них 900 миллионов пойдут на ремонт и замену объектов теплоснабжения.

Ранее представители компании заявляли, что ремонты будут в разы масштабнее, чем год назад — планируется к замене 57,1 км теплосетей, что 3,2 раза больше чем в прошлом году.

Самые масштабные работы предстоят на тепломагистралях М-24 по Фурманова от Московской до 8 Марта и М-02 от Шевченко до Ленина и от Либкнехта до Толмачева. Опрессовки запланированы с 29 мая по 1 июня и 10 по 13 июля.