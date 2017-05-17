На жилищные сертификаты омичам выделено свыше 120 млн рублей

Предоставление жилищных сертификатов — отдельный вид поддержки по улучшению жилищных условий. По словам директора департамента жилищной политики администрации Омска Светланы Шенфельд, у их обладателей не возникает проблем с реализацией сертификатов, тем более что сейчас рынок жилья простаивает и подобрать квартиру несложно.

В частности, в преддверии 9 Мая 20 свидетельств предоставили 20 семьям ветеранов Великой Отечественной войны, каждый на сумму 1,19 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. Точнее, сертификаты получили один ветеран и 19 вдов.

На сумму 3 млн рублей из городского бюджета подготовлены документы для молодых работников муниципального образования, которые можно будет использовать как первоначальный взнос по ипотеке. Четверым педагогам их планируется вручить на линейках, посвященных последнему звонку. Номинал каждого — 378 тысяч рублей.

Еще на сумму около 62 млн рублей выписано 29 сертификатов для категории горожан, объединяющей переселенцев с Крайнего Севера и пострадавших при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Эти сертификаты предоставляются на всю семью по числу ее членов.

Кроме того, из федерального бюджета выделено 36,5 млн рублей для семей, где есть инвалиды, участники боевых действий. Это еще 196 человек, имеющих возможность переехать в более благоустроенное жилье.

С другой стороны, в этом году не предусмотрено сертификатов для молодых семей. Как ранее сообщал портал Om1.ru, в областном бюджете не смогли выделить средств для софинансирования, и регион не смог участвовать в федеральной программе. Из городской казны на эти цели ежегодно предусматривается 2,5 млн рублей.