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17:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Расходы на организацию ЧМ-2018 в Волгограде выросли на 1,5 млрд рублей

Расходы, связанные с проведением в Волгограде матчей Чемпионата мира по футболу 2018 (ЧМ-2018) увеличились с 2,4% (от общей суммы расходов бюджета Волгограда) в 2015 году до 9,7% в 2016 году — рост составил 1,5 млрд рублей.

Как сообщил глава департамента финансов мэрии Волгограда Сергей Сивушкин, основными направлениями, по которым увеличились затраты горбюджета, стали реконструкция водоочистных сооружений в Краснооктябрьском районе, строительство подводного перехода через Волгу основного и резервного напорных коллекторов в Центральном районе, а также реконструкция резервного электроснабжения канализационно-очистной станции на острове Голодный и строительство водоснабжения поселка Аэропорт.

Свыше 51 млн рублей направлено на реконструкцию тренировочной площадки стадиона «Зенит».

На капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части ремонта фасадов и крыш выделено 23,7 млн рублей.

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