Расходы на организацию ЧМ-2018 в Волгограде выросли на 1,5 млрд рублей

Как сообщил глава департамента финансов мэрии Волгограда Сергей Сивушкин, основными направлениями, по которым увеличились затраты горбюджета, стали реконструкция водоочистных сооружений в Краснооктябрьском районе, строительство подводного перехода через Волгу основного и резервного напорных коллекторов в Центральном районе, а также реконструкция резервного электроснабжения канализационно-очистной станции на острове Голодный и строительство водоснабжения поселка Аэропорт.

Свыше 51 млн рублей направлено на реконструкцию тренировочной площадки стадиона «Зенит».

На капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части ремонта фасадов и крыш выделено 23,7 млн рублей.