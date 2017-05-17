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17:41 (мск), источник: Ictv.ua

В Украине подешевеет бензин

Эксперты рассказали, что в ближайшее время на украинских АЗС ожидается снижение цен на бензин от 30 копеек до 1 гривны за литр.

Об этом сообщает Комсомольская правда в Украине.

Цены на мировых рынках пошли вниз, гривна стабильна, а это значит, что в ближайшее время и стоимость топлива будет снижаться.

Так директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, говорит, что до конца мая есть все предпосылки для падения стоимости бензина на 1 гривну за литр.

Дизельное топливо и сжиженный газ останутся стабильными.

По мнению эксперта топливного рынка Геннадия Рябцева, в зависимости от типа бензина, удешевление может составить от 30 до 90 копеек.

Некоторые сетевые заправки уже рассылают владельцам скидочных карт СМС с персональными скидками в 2−2,5 грн на литре, а это, как знают многие водители, явный признак ближайшего удешевления бензина.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, как дешево и законно приобрести иномарку в Украине.

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