В Украине подешевеет бензин
Эксперты рассказали, что в ближайшее время на украинских АЗС ожидается снижение цен на бензин от 30 копеек до 1 гривны за литр.
Эксперты рассказали, что в ближайшее время на украинских АЗС ожидается снижение цен на бензин от 30 копеек до 1 гривны за литр.
Об этом сообщает Комсомольская правда в Украине.
Цены на мировых рынках пошли вниз, гривна стабильна, а это значит, что в ближайшее время и стоимость топлива будет снижаться.
Так директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, говорит, что до конца мая есть все предпосылки для падения стоимости бензина на 1 гривну за литр.
Дизельное топливо и сжиженный газ останутся стабильными.
По мнению эксперта топливного рынка Геннадия Рябцева, в зависимости от типа бензина, удешевление может составить от 30 до 90 копеек.
Некоторые сетевые заправки уже рассылают владельцам скидочных карт СМС с персональными скидками в 2−2,5 грн на литре, а это, как знают многие водители, явный признак ближайшего удешевления бензина.
Напомним, ранее Факты ICTV писали, как дешево и законно приобрести иномарку в Украине.