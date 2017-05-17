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18:10 (мск), источник: РБК - Украина

Три мобильных оператора Украины начали блокировать сайты РФ

Три основных мобильных оператора в Украине «Киевстар», Vodafone Украина и lifecell начали блокирование российских сайтов из санкционного списка СНБО.

Источник: Reuters

Об этом говорится в совместном заявлении операторов.

Как говорится в обращении, операторы начали технические работы по блокировке таких российских сайтов и социальных сетей как «ВКонтакте», «Одноклассники», всех сервисов Yandex и mail.ru и других.

«Выполняя требования указанного указа (президента — ред.), телеком операторы, отныне начинают технические мероприятия по ограничению предоставления услуг доступа к указанным веб-сайтам в соответствии с техническими возможностями», — говорится в заявлении. Киевстар, Vodafone и lifecell вместе занимают более 97% рынка мобильной связи в Украине.

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