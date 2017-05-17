Три мобильных оператора Украины начали блокировать сайты РФ
Три основных мобильных оператора в Украине «Киевстар», Vodafone Украина и lifecell начали блокирование российских сайтов из санкционного списка СНБО.
Три основных мобильных оператора в Украине «Киевстар», Vodafone Украина и lifecell начали блокирование российских сайтов из санкционного списка СНБО.
Об этом говорится в совместном заявлении операторов.
Как говорится в обращении, операторы начали технические работы по блокировке таких российских сайтов и социальных сетей как «ВКонтакте», «Одноклассники», всех сервисов Yandex и mail.ru и других.
«Выполняя требования указанного указа (президента — ред.), телеком операторы, отныне начинают технические мероприятия по ограничению предоставления услуг доступа к указанным